الحكومة تعلّق مهرجان صيف الأردن بسبب حادثة العقبة

وطنا اليوم:قال وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، إنّه جرى تعليق إقامة فعاليات مهرجان “صيف الأردن 2022″، نهاية الأسبوع الجاري، نظراً لوقوع الحادث الأليم في ميناء العقبة، يوم أمس الاثنين.

وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، بين الوزير الفايز، أنّه كان من المقرّر إقامة حفلات ضمن مهرجان صيف الأردن يوم الجمعة المقبل في كلّ من محافظات مادبا، والكرك، والطفيلة، ومعان، والعقبة.وأعربَ الفايز عن تعازيه الحارّة لذوي الضحايا، داعيا المولى عزّ وجل أنْ يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وجاء ذلك بعد مرور عدة أيام على انطلاقه والذي كان من المتوقع أن يستمر حتى 26 آب المقبل في جميع محافظات المملكة.

وتبدأ فعاليات المهرجان الصيفي من الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة ليلاً، ضمن المواقع المخصّصة التي تمّ تحديدها مسبقاً لإقامة الأنشطة المتنوعة في كلِّ محافظة.

وتوفّر الفعاليات، أجواءً ترفيهية وتثقيفية مجانية للمواطنين وزوّار المملكة من مختلف الفئات العمرية، من خلال عرض مسرحيات وفعاليَّات ترفيهيَّة للأطفال، وتقديم عروض فلكلورية وفنيَّة بمشاركة نخبةً من الفنانين الأردنيين.

وتهدف هذه الفعاليات إلى توفير أجواء من البهجة والفرح للمواطنين، ومنحِ الأطفال وأسرهم أجواء احتفالية وترفيهيَّة، بالتَّزامن مع بدء العطلة الصيفية لطلبة المدارس والجامعات، وعودة المغتربين الأردنيين لقضاء إجازة الصَّيف، وحلول عيد الأضحى المبارك