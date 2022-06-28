العمايرة: سبق وحذرنا المعنيين في العقبة من حال الميناء دون جدوى

وطنا اليوم:قال رئيس اللجنة النقابية لإدارة وتشغيل الموانئ أحمد سعود العمايرة إن اللجنة سبق وأبلغت اصحاب القرار في العقبة وادارة الشركة الحالية بالمخاطر التي يواجهها العاملين في الميدان مرارا مع أصحاب القرار المعنيين، للأدوات القديمة الموجود في الميناء إلا أن الرد كان بالرفض.

واضاف العمايرة في تصريح ان هذه الأدوات قديمة ومتهالكة، وسبق وسقط أحد العمال العام الماضي بسببها،

واوضح ان موقع الميناء الجديد بفتقد لأدوات السلامة العامة أو الإرشادات التحذيرية أو الأدوات المستخدة في مناولة البضائع، من آليات أو أدوات.

وقال: عقدنا عدة لقاءات مع رئيس مجلس الإدارة – رئيس مجلس مفوضي العقبة وإدارة الشركة الحالية بعد وقوع حادثة مؤلمة لأحد العاملين العام الماضي لذات الاسباب التي أدت الى وقوع حادثة امس.

وتابع، خلال الاجتماع نقل لنا رئيس مجلس الادارة بعدم الموافقة على تحديث الادوات وأن الأدوات سليمة وعلى اكمل وجه.

واوضح ان النقابة منذ أشهر تحاول اللقاء مع رئيس مجلس الإدارة والادارة الحالية من دون جدوى