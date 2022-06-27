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‏عاجل – القوات المسلحة: تحريك 4 طائرات إخلاء طبي من مطار ماركا العسكري باتجاه #العقبة لإخلاء المصابين

منذ 17 ثانية
‏عاجل – القوات المسلحة: تحريك 4 طائرات إخلاء طبي من مطار ماركا العسكري باتجاه #العقبة لإخلاء المصابين

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