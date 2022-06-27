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20:33
عاجل – القوات المسلحة: تحريك 4 طائرات إخلاء طبي من مطار ماركا العسكري باتجاه #العقبة لإخلاء المصابين
20:29
11 وفاة و251 إصابة إثر تسرب الغاز في العقبة
20:25
التعاون الخليجي : نقف مع الأردن في هذه اللحظات العصيبة
20:22
ما هو الغاز الأصفر الذي تسبب في كارثة ميناء العقبة؟
20:21
ولي العهد يتابع عمليات الإخلاء والإنقاذ في حادثة العقبة ويعزي ذوي الضحايا
19:57
الخصاونة يتابع الجهود المبذولة للتعامل مع حادث العقبة
19:52
صحة العقبة تعلن وصول المستشفيات إلى طاقتها الاستيعابية القصوى
19:46
ما هو الغاز الأصفر السام الذي تسرب في ميناء العقبة؟
19:32
مفوض السياحة والبيئة في العقبة : لا مؤشرات خطرة في العقبة
19:28
الحكومة تشكّل لجنة للتحقيق بتسرب غاز العقبة
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رئيسي
عاجل – القوات المسلحة: تحريك 4 طائرات إخلاء طبي من مطار ماركا العسكري باتجاه #العقبة لإخلاء المصابين
منذ 17 ثانية
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24 ساعة
20:29
11 وفاة و251 إصابة إثر تسرب الغاز في العقبة
20:25
التعاون الخليجي : نقف مع الأردن في هذه اللحظات العصيبة
20:22
ما هو الغاز الأصفر الذي تسبب في كارثة ميناء العقبة؟
20:21
ولي العهد يتابع عمليات الإخلاء والإنقاذ في حادثة العقبة ويعزي ذوي الضحايا
19:57
الخصاونة يتابع الجهود المبذولة للتعامل مع حادث العقبة
19:52
صحة العقبة تعلن وصول المستشفيات إلى طاقتها الاستيعابية القصوى
19:46
ما هو الغاز الأصفر السام الذي تسرب في ميناء العقبة؟
19:32
مفوض السياحة والبيئة في العقبة : لا مؤشرات خطرة في العقبة
19:28
الحكومة تشكّل لجنة للتحقيق بتسرب غاز العقبة
19:26
قطع حركة السير أمام المركبات المتجهة إلى مدينة العقبة
19:11
الأمن العام، عشر وفيات في حادث تسرب غاز من صهريج في العقبة و251 اصابة
19:00
عاجل – رئيس الوزراء بشر الخصاونة يتوجه إلى العقبة للوقوف ملابسات تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة.
18:51
عاجل – مدير صحة العقبة: 4 مستشفيات عاملة تستقبل حالات الإصابة إثر تسرب الغاز.. والاستعانة بالمستشفى الميداني
18:47
عاجل – المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يدعو المواطنين في العقبة عدم التجمهر أمام المستشفيات تسهيلاً لعمل كوادر الأسعاف للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام.
18:37
هل يرى أحدٌ أملًا في إصلاح التعليم؟ ماذا عن مجالس أمناء الجامعات؟
17:07
الاتحاد الأوروبي وأورنج الأردن يفتتحان “قرية أورنج الرقمية” في إربد
17:05
رئيس مجلس امناء جامعة فيلادلفيا يلتقي مجلس العمداء
17:04
16 من المبدعين يفوزون بجوائز جامعة فيلادلفيا للعام 2021
16:50
الحكومة: إجراءات لتصويب 12 استيضاحاً رصدت خلال أيَّار
16:44
اعلان هام من الضمان للاستفادة من برنامج تقسيط
16:37
قروي إندونيسي يصطاد تمساحاً عملاقاً باستخدام الحبل فقط
16:25
حريق كبير بالقرب من مصانع البا هاوس
16:19
العيسوي ينقل تعازي الملك إلى السرحان والدلابيح وزيتون
16:16
إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية
16:12
مهيدات: تعيين 149 موظفا بدل مجاز في الغذاء والدواء
16:07
ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 19
15:30
الصفدي يلتقي مسؤولة في وزارة الخارجية البريطانية
15:19
عملية تخدير نادرة على مستوى مستشفيات البشير
15:10
الكشف عن مشاركة مقاتلين من دول عربية في معارك أوكرانيا
15:10
اطلاق نيران على رئيس مركز أمني دون ان تصيبه في شارع الستين.. تفاصيل
15:04
الخدمة المدنية: بدء تعبئة جدول التشكيلات بعد صدور الإرادة الملكية
14:58
تجريم رئيس ناد رياضي اختلس تبرعات من الديوان الملكي
14:42
مبارك تخرج محمد جوهر من جامعة آل البيت
14:37
الزريقي يوقع على كشوفات ظفار العماني إلكترونيا
14:24
التعليم العالي : 38 ألف طالب وافد في الجامعات الأردنية
14:15
الاعتداء على الكوادر الصحية.. مشاهد متكررة وسط غياب الحلول الجذرية
14:08
الأردن بالمرتبة 11 عربياً على مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية
14:05
الفيصلي يقيم معسكر بالعقبة و رفع الحجز بشكل رسمي
14:03
تحذير جديد من الأوراق المالية حول شركات البورصات
13:56
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13:30
اعتداء بالضرب على طبيب في إحدى مستشفيات إربد نتيجة عدم السماح لمرافق بدخول غرفة التوليد
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