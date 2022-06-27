مفوض السياحة والبيئة في العقبة : لا مؤشرات خطرة في العقبة

وطنا اليوم -. قال الدكتور نضال المجالي

مفوض السياحة والبيئة في العقبة بان القراءات الحالية من محطات الهواء الثابتة في المنطقة الجنوبية والمدينة لم تسجل اية مؤشرات غير طبيعية ومنطقة السقوط لا مؤشرات خطرة فيها نهائيا حسب القراءات قبل دقائق.

سرعة الرياح في الموقع 1.9 متر في الثانية واتجاهها شمالي وهذا منع اي توسع للمادة ولا اتجاه لأية غازات او روائح او اضرار باتجاه المدينة من موقع الحادث ولا تراكيز عالية تؤثر على الصحة في موقع الحادث.

انحصر تأثير الغاز حاليا ولا ضرر على الصحة العامة لنتائج الحادث…

رحم الله ابنائنا واخواننا ممن فقدناهم (حسب التصريحات الصادرة) وندعوا الله السلامة للجميع.