ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 19

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 19، للحاصلين على ماجستير الإدارة والدراسات الاستراتيجية، وماجستير استراتيجيات مواجهة التطرف والإرهاب 5.

ولدى وصول سمو ولي العهد يرافقه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، كان في استقبال سموه، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

كما كان في الاستقبال سمو الأمير راشد بن الحسن، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، وآمر الكلية.

وأكد آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة، في كلمة له، أن الكلية مستمرة بعملية التحديث والتطوير وفقا للرؤية الملكية، لافتا إلى الجهود التي يبذلها العاملون فيها لمواكبة المستجدات، والحفاظ على مكانتها منارة للعلم والمعرفة.

وشارك في البرنامجين ضباط من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وموظفون من وزارات ومؤسسات، وضباط من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية السودان، وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية.

ودوّن سمو ولي العهد كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب فيها عن اعتزازه بالمستوى الأكاديمي المتميز الذي وصلت إليه كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية.

وحضر حفل التخريج عدد من الوزراء، ومسؤولون عسكريون ومدنيون، وسفراء وملحقون عسكريون لدى المملكة