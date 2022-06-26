تفاصيل اللحظات الاخيرة لقاتل الطالبة ايمان

وطنا اليوم – روى شهود عيان تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل ان يطلق المشتبه به في حادثة قتل الطالبة ايمان النار على نفسه من مسافة صفر.

ويقول الشهود ان الأجهزة الأمنية حاصرت المشتبه به بينما كان يركض باتجاه مزرعة قادما من الشارع الرئيسي لمنطقة النهضة في مدينة بلعما، قبل ان يتمكن رجال الامن من محاصرته.

وبينوا ان الامن حاول اقناع المشتبه به بتسليم نفسه ، واستمرت المفاوضات قرابة النصف ساعة.

وأضافوا : في النهاية طلب المشتبه به ان يشرب الماء واعطاه رجال الامن زجاجة مياه، فشرب منها ثم اطلق النار على نفسه.

وكانت مديرية الامن العام قد قالت انها الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة المدعو “عدي خالد عبدالله حسان” ومن مواليد 1985، في إحدى المزارع في منطقة بلعما.

وأضاف الناطق باسم المديرية : تحركت قوة أمنية على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضاً تسليم نفسه ومهدداً بالانتحار، حيث قامت القوة بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الايمن) بحسب التقرير الطبي الأولي.

وأضاف المصدر : تم نقله للمستشفى / قسم العناية الحثيثة، فاقداً للوعي والعلامات الحيوية.