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تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات حفل تخريج احدى الروضات بالعقبة

منذ 7 دقائق
تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات حفل تخريج احدى الروضات بالعقبة

وطنا اليوم:قالت مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نوال أبو ردن، إن الوزارة قررت تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات فيديو لحفل تخريج إحدى الروضات الخاصة في محافظة العقبة.
وأضافت أبو ردن، اليوم الأحد، إن مسؤولي وزارة التربية لم يعلموا عن الحفل إلا بعد انتشار الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن الوزارة ترفض هذه الأفعال وهي حريصة على الالتزام بالقانون إضافة إلى العادات السائدة في المجتمع.
وعبّر العديد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم بعد انتشار فيديو لحفل التخريج، والذي ويُظهر طفلتين ترقصان أمام الأهالي وهما ترتديان ملابس رقص شرقي.
وانتقد النشطاء بشدة الروضة التي نظمت الحفل، مشيرين إلى أن تعليم الأطفال الرقص بهذه الطريقة يُعبر عن مستوى تعليمي هابط وغريب على المجتمع الأردني


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