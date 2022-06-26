الاتصالات توضح حقيقة كسب المال من تطبيق المشي

وطنا اليوم:انتشر مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن، مقاطع فيديو تبين حصول مستخدمي تطبيق مشي يدعى”Sweatcoin” على المال بعد سيرهم لمسافات معينة.

وتفاوتت التعليقات على هذا المقاطع ما بين مكذب لمصداقيتها وأخرون من طلبوا معرفة التفاصيل لخوض التجربة.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بينت أن هذا التطبيق يقوم بمراقبة خطوات المشي وعدّها مقابل عملة تسمى “Sweatcoin” وبعد ذلك يحولها لعملة حقيقية “الدولار”.

وأضافت الهيئة أن هناك خيارين لتحويل “Sweatcoin” إلى دولارات كما تزعم الشركة المطورة للتطبيق، الأولى بتحويل 3650 نقطة إلى 50 دولار، أما الثاني وهو عدم طلب السداد والانتظار لعدة سنوات لأن قيمة العملة ترتفع كلما تأخر السداد، وهنا يُعطى 1000 دولار مقابل 20000 Sweatcoin.

ونصحت الهيئة بعدم تنزيل مثل هذه التطبيقات من خارج المتاجر العالمية المتعارف عليها مثل آبل وجوجل، ومن جهة أخرى فإن الهيئة لم ترصد أي شكوى عن التطبيق أو أي تطبيقات مشابهة.

وفي ذات السياق، حذرت الهيئة من التطبيقات التي تطلب أذويات للدخول إلى بعض البيانات الشخصية مثل الموقع الجغرافي وقوائم الاتصال والكاميرا، أو مشاركة بيانات بطاقات الائتمان والمحافظ الالكترونية.