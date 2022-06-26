بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

عواصف رعدية وفيضانات في عز الصيف تضرب لبنان وسوريا

منذ 4 دقائق
عواصف رعدية وفيضانات في عز الصيف تضرب لبنان وسوريا

وطنا اليوم:اجتاحت عواصف رعدية شديدة وغير مسبوقة لمثل هذا الوقت من العام منطقة الساحل السوري وشمال غرب البلاد واجزاء من لبنان يوم السبت (25 حزيران)، ترافقت بهبات قوية من الرياح أشبه بالرياح الإعصارية، كما شهدت تلك المناطق تساقط غزير للأمطار والبرد، وهي حالة نادرة لتساقط الامطار في هذا الشهر من العام في ظل سيطرة الطقس الحار على بعض المناطق منذ عدة أيام.

تأثيرات العاصفة على لبنان
في طرابلس، ادت العاصفة الى سقوط شجرة نخيل في منطقة التبانه بسبب اشتداد سرعة الرياح والامطار الغزيرة التي تشهدها المدينة منذ الصباح الباكر اضافة الى ارتفاع منسوب المياه داخل نفق المنية.
و ادت الامطار الغزيرة الى تراكم المياة على الجسر الفاصل بين القبة وابي سمراء، ما ادى الى تعطل عدد من السيارات، وعرقلة حركة السير في المنطقة.
وفي المتن، تساقطت حبّات البرد وانهمر المطر بغزارة واجتاحت السيول شوارع المدن، فيما ارتفعت أمواج البحر.
اما في البقاع، فأدت كمية الهطولات الكبيرة من الأمطار إلى انزلاق الأتربة والحجارة واغلاق طريق جرد المربين التي تصل منطقة الضنية بالهرمل.
كما أدى الطقس العاصف إلى أضرار كبيرة في القطاع الزراعي وتكسر أغصان بعض الأشجار الحرجية والمثمرة، وتلف عدد من البيوت البلاستيكية واقتلاع الأشجار وجرف الأتربة. كما أدى إلى تطاير بعض ألواح التنك وسقوط عدد من اللوحات الإعلانية المنتشرة على جوانب الطرق، وتطاير أغطية خزانات مياه موجودة فوق أسطح البيوت، إضافة إلى انقطاع أسلاك كهربائية ما أدى إلى انقطاع التيار عن بعض المناطق.

تأثيرات العاصفة على سوريا
بدأ تأثير العواصف الرعدية على السواحل السورية مع أولى ساعات الفجر وامتدت إلى المناطق الوسطى، حيث أدت العاصفة إلى اقتلاع وتساقط بعض الأشجار ووقوع لوحات إعلانية في الطرقات وعدد من الأعمدة الكهربائية وانقطاع في كابلات الشبكة الكهربائية، وكانت محافظة اللاذقية أكثر المناطق تضررا.
وأدت العاصفة التي ضربت اللاذقية منذ الفجر الى وفاة مواطن في ريف مصياف (قرية قرين) بسبب تعرضه لصاعقة برق مباشرة وهو في أرضه أدت لوفاته، كما تداولت أنباء عن وفاة شخص آخر وفقدان اكثر من عشرة من الصيادين.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

09:58

إيقاف الرحلات الجوية في مطاري بغداد والنجف بسبب الأحوال الجوية

09:53

إرادة ملكية بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية (أسماء)

09:48

المجالي يكشف سرا من فترة الربيع العربي

09:42

وزير الأوقاف يوداع أول قوافل الحج الأردنية

09:36

وفيات الأحد 26-6-2022

09:30

وفاة سيدة أصيبت بمشاجرة في مخيم إربد

09:25

الناصر : 24 % من المتقدمين بطلبات توظيف مشتركون بـ الضمان

09:19

الفرجات يكشف عن تغير في نوعية السياح القادمين إلى البترا

08:12

“شورى العمل الإسلامي” ينتخب الزرقان رئيساً له والسقا نائباً للأمين العام

08:08

القريني:الفيصلي أفضل والوحدات غائب .. !!!

06:19

تحضيرا لمفاوضات بين الرياض وطهران.. الكاظمي يزور السعودية قبيل زيارته إيران

06:12

نائب يطالب المواطن الاردني باستخدام “السكوتر”

06:06

صنداي تايمز: الأمير تشارلز “قبِل مليون يورو نقدا” من رئيس وزراء قطر السابق

05:48

اول معلمات عملن في مدارس العاصمة عمان

03:46

إصابة(٣) أشخاص أثر مشاجرة في وادي رم

03:37

الخارجية توضح بخصوص وفاة سيدة على يد زوجها في الإمارات
الأردن

03:30

رسالة تهديد بالقتل لابنة الفنان الأردني شاكر جابر

23:56

الفيصلي يهزم الوحدات ويعتلي صدارة دوري المحترفين

23:11

الامن العام : 3 اصابات بمشاجرة جماعية في وادي رم

22:53

هزة قوية تضرب حزب إرادة تحت التأسيس.. السواعير يعلن انسحابه من الحزب

22:47

سياسية لبنانية: مطلوب ننسى الخبز والكهرباء ونفوت بسجالات حول جنس الملائكة

22:36

انظر إلى فعل يديه لا إلى لقلقة فكّيه !!

22:31

في سيكولوجية الجماهير: وزير الأوقاف وأنا

22:26

عاجل – فوز الفيصلي على الوحدات بهدف مقابل لاشيء في مبارة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين على ستاد عمان

22:11

شرطة الشارقة تكشف ملابسات جريمة قتل خلال (120) دقيقة  وتلقي القبض على مُرتكبها

22:07

القضاء والقدر والاخذ بالأسباب

22:01

الشواربة: 700 مليون دينار مديونية الأمانة

21:56

كباتن كريم يحتجون على تغوّل الشركة امام مجمع الاعمال

21:47

بحفاوة بالغة الزبن يكرمون صهرهم العين جمال الصرايره في قرية نتل

21:42

عشيرة آل الفايز وآل المجالي وآل الرفاعي تستنكر افتراءات مست عائلاتهم

21:14

النائب الذنيبات : 239 محكوما بالإعدام في الأردن

21:11

أردني يقتل زوجته في الامارات.. طعنها ١٦ طعنة

21:04

رسالة هامة لطلبة التوجيهي

20:58

مستجدات حول إصابة سيدة بطلق ناري في اربد

20:39

الوزير يوضح بشأن أمر الدفاع

20:08

4183 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

20:04

تشكيلة الفيصلي والوحدات

18:52

الجبور في زيارة ميدانية للمنشآت الشبابية في محافظة الزرقاء

17:56

عاجل – نفاذ تذاكر جماهير النادي الفيصلي ،تبقى المئات من التذاكر فقط للدرجة أولى (تحديث مستمر)

17:54

الحنيفات: مخزون الشعير يكفي لأكثر من 10 أشهر

17:00

شاهد كيف شرح القطامين مسألة في النحو العربي لسيبويه

16:22

أورنج الأردن تعلن الفائزين بحملتها التشجيعية للاشتراك بحلول الإنترنت المنزلي

16:21

الأشغال المؤقتة 12 عاما بحق شاب نقل مخدرات من سوريا إلى الأردن

16:16

ماهي الحقيقة البيضاء عند “طاهر المصري”

16:11

بدء صرف سلف وقروض المتقاعدين اعتباراً من يوم الاحد

16:07

الكوفحي يقر نظام جديد للمكافآت في بلدية اربد

16:06

صاحبة المداخلة الإذاعية التي شتمت بها الأردنيين أمام المدعي العام غدا

16:00

اعلام سوري: الأردن يحرق الطرف المقابل لوادي اليرموك

وفيات

وفيات الأحد 26-6-2022السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة اللهوفيات الخميس 23-6-2022وفيات الاربعاء 22-6-2022وفيات الثلاثاء 21-6-2022