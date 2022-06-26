الناصر : 24 % من المتقدمين بطلبات توظيف مشتركون بـ الضمان

وطنا اليوم:قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن حوالي 24% من المتقدمين بطلبات التوظيف للخدمة المدنية، مشتركون بالضمان الاجتماعي.

وفي معرض رده على استفسارات أوضح الناصر أن نسبة غير قليلة من هؤلاء الأشخاص، مشتركون اختيارياُ الضمان الاجتماعي، أي ليس لديهم عمل بالقطاع الخاص.

وبين أن نسبة أخرى منهم وبنسبة كبيرة تتقاضى الحد الأدنى للأجور أو راتب قريب منه، أي بحدود 260 دينارا، وهم مسجلين بالضمان الاجتماعي.

وتبلغ نسبة موظفي القطاع الخاص “متقدمين بطلبات للخدمة المدنية” الذين يتقاضون راتباً أعلى من 600 دينار حوالي 5% من مجمل الطلبات المقدمة لديوان الخدمة المدنية.

وفي السياق، إن هنالك آلية يتعامل بها ديوان الخدمة المدنية مع الموظفين العاملين بالقطاع الخاص والمسجلين بالضمان الاجتماعي، والذين تُرشح أسماؤهم لوظائف حكومية.

وأشار إلى أن الأشخاص الذي يستنكفون عن الوظيفة الحكومية بعد ترشيح أسماؤهم، ويكون راتبهم مساوٍ أو يزيد عن راتب الوظيفة الحكومية التي ينافس عليها الشخص، يُلغى طلبه من ديوان الخدمة المدنية، ويسمح له بالتقدم بطلب توظيف في حال توقف اشتراكه بالضمان الاجتماعي لأي سبب من الأسباب.

وأكد الناصر على حق الأردنيين بتقديم طلبات توظيف لديوان الخدمة المدنية سواء كانوا عاملين بالقطاع أو مسجلين بالضمان أو متعطلين عن العمل