اعلام سوري: الأردن يحرق الطرف المقابل لوادي اليرموك

وطنا اليوم _ أفاد مزارعون سوريون في ريف درعا الغربي لوسائل اعلام سورية أنه جرى احراق لأعشاب على ضفة وادي اليرموك من قبل الجهات المعنية في الأردن.



وقال أحد المزارعين في درعا إن الجهات المعنية في الاردن تستعمل القنابل والرصاص في إشعال النيران.



وأضاف أن الأردن يريد المنطقة من جانبه مكشوفة ليتمكن من رصد تحركات مهربي المخدرات .



ويعيش الأردن في حالة حرب مع مهربي المخدرات على الحدود السورية الأردنية، وتعلن بشكل يومي عن إحباط عمليات تهريب للمخدرات قادمة من سوريا.