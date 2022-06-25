الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 900 إصابة محتملة بالتهاب الكبد

وطنا اليوم _ سجلت 33 دولة 920 إصابة محتملة بالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال حتى الآن بزيادة 270 حالة عن مايو/ أيار، وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.



وقالت الصحة العالمية إن نصف الحالات المحتملة سُجلت في المنطقة الأوروبية، من بينها 267 في بريطانيا، وتسجيل ثلث الحالات المحتملة في الولايات المتحدة.



وتحقق السلطات الصحية على مستوى العالم، من جهتها في الارتفاع الغامض في حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال الصغار.



وسجّل تفشي المرض لأول مرة في أبريل/ نيسان في بريطانيا، بعدها انتقل إلى دول أخرى.



ما التهاب الكبد؟



والتهاب الكبد، مصطلح واسع يستخدم لوصف حدوث عملية التهابية في الكبد، وهو عضو يؤدي مئات الوظائف الأساسية كل يوم، من مساعدة الهضم إلى إزالة السموم من الدم. عندما يكون الكبد ملتهبا أو تالفا، فإنه يصبح غير قادر على أداء العديد من تلك المهام.



ويشير التهاب الكبد الحاد إلى الالتهاب الذي يظهر بسرعة نسبية ولا يستمر أكثر من 6 أشهر، ويمكن أن يكون شديدا ويؤدي إلى فشل الكبد، كما كانت الحال مع العديد من الأطفال في ولاية ألاباما، كذلك يمكن أن يكون التهاب الكبد خفيفا نسبيا أيضا.