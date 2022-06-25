قتلى وجرحى في هزة ارتدادية ضربت شرق أفغانستان

وطنا اليوم_أعلنت السلطات الأفغانية سقوط خمسة قتلى وإصابة 10 آخرين في هزة ارتدادية ضربت أفغانستان اليوم الجمعة على مقربة من مركز الزلزال الذي ضرب البلاد الأربعاء الماضي وبلغت قوته 1ر6 درجة على مقياس ريختر.

وقال المتحدث باسم تلفزيون الإذاعة الوطنية أحمد الله وسيق في تصريح لوسائل الإعلام، إن هزة ارتدادية وقعت اليوم الجمعة في منطقة (جيان) بإقليم (باكتيكا) جنوبي شرق أفغانستان.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدولة الافغانية لإدارة الكوارث ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب افغانستان الاربعاء الماضي إلى اكثر من 1150قتيلا ونحو 1600 مصاب.

ورجحت الوزارة تزايد عدد الضحايا والجرحى يوما بعد يوم نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد حيث لا يزال البعض محاصرين تحت الأنقاض.

وأعلنت السلطات الأفغانية في وقت سابق اليوم انتهاء عمليات البحث عن ناجين في المناطق النائية جنوب شرقي البلاد.