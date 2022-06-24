” بحضور السفير القيسي اليونسكو” تكرّم باحثتين أردنيتين بجائزة بحثية مرموقة

وطنا اليوم – بحضور السفير الأردني لدى فرنسا مكرم مصطفى القيسي، تقلدت الباحثتان الأردنيتان، الدكتورة لينا ذهبية و الدكتورة نوف محمود، جائزة لوريال اليونسكو “للمواهب الدولية الصاعدة للمرأة في مجال العلوم”.

وخلال حفلٍ تكريمي أقيم بهذه المناسبة في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كرّمت المديرة العامة لليونسكو السيدة أودري أزولاي، الباحثتين الأردنيتين بالجائزة، التي تُمنح لنماذج نسائية رائدة في مجالات العلوم، بهدف تحسين وضع المرأة في العلوم عن طريق التعريف بالباحثات اللواتي ساهمنَ في مجال التقدم العلمي.

وأشادت أزولاي، خلال لقائها بالباحثتين بحضور مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مكرم القيسي، بهذا الإنجاز العلمي، الذي يضاف لسجل المرأة الأردنية، بعد تكرار فوز باحثتين من الأردن بهذه الجائزة للمرة الثانية، وبما يعكس حجم التقدم العلمي والبحثي في الأردن، والفرص والدعم المتوفّر للمرأه الاردنية على المستوى المحاي والمحافل العلمية العالمية.

من جانبه، أكد السفير القيسي اعتزاز الأردن وشعبه بهذه النماذج الناجحة من بناته وابنائه، الذي يقدمون صورة مشرقة عن انفسهم ووطنهم في مختلف القطاعات على المستوى الدولي، وبما يؤكد الدعم الذي توفره مختلف المؤسسات الأردنية للنماذج الناجحة، اقتداءً بدعم ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد لكل ما يمكن أن يعزز من الفرص المتاحة أمام الشباب الأردني الطموح والمتميز.

وبهذه المناسبة، أقامت السفارة الأردنية في باريس حفل غداء تكريمي للباحثتين الدكتورة لينا ذهبية والدكتورة نوف محمود في مبنى السفارة الأردنية في باريس، تقديراً لهذه الإنجاز الذي يعزز مكانة الأردن في المجالات العلمية والبحثية دوليا.

يشار إلى أن الباحثة الأردنية الدكتورة نوف محمود وهي أستاذة مساعدة في الصيدلانيات وتكنولوجيا الصيدلة في كلية الصيدلة/جامعة الزيتونة الأردنية، وحازت على جائزة لوريال-اليونسكو بعد تقديم مشروع رسالة الدكتوراة المتمركزة في مجال تكنولوجيا النانو وتطبيقاته الطبية من خلال تصميم مجموعة من “جسيمات نانوية ذهبية بهدف استكشاف إمكانية استخدامها كعلاج مبتكر لأمراض الجلد وبالأخص حب الشباب والالتهابات الجلدية الناجمة عن مرض السكري.

كما حازت الدكتورة لينا ذهبية وهي أستاذة مساعدة في قسم العلوم الصيدلانية في كلية الصيدلة بالجامعة الأردنية وحاصلة على درجة الدكتوراة من كلية الصيدلة من جامعة نوتنغهام في مجال التحليل الحيوي، على جائزة لوريال-اليونسكو بعد تقديم مشروعها الهادف لتطوير طرق تحليل جديدة ومبتكرة لاستخدامها في التشخيص المبكر لحالات تسمم الحمل. وسبق وأن حصلت الدكتورة لينا على زمالة (FWIS Levant Young Talent) في عام 2020، وتعتبر من المواهب الدولية الصاعدة لعام 2022.

ويمثل برنامج جاذزة لوريال اليونسكو تعاوناً وثيقاً بين المنظمة ومؤسسة لوريال العالمية ممتد على مدى 24 عاماً، ويدعم أكثر من 3100 باحث في 117 دولة فيما منح 107 باحثة حصلت 3 منهن على جائزة نوبل للعلوم.