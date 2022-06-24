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هكذا ردت الحروب على السيدة التي شتمت الاردنيين

منذ دقيقتين
هكذا ردت الحروب على السيدة التي شتمت الاردنيين

وطنا اليوم – هكذا ردت النائب السابق رولا الحروب على السبدة التي شتمت الاردنيين .

 

 


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