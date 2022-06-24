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هكذا ردت الحروب على السيدة التي شتمت الاردنيين
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هكذا ردت الحروب على السيدة التي شتمت الاردنيين
منذ دقيقتين
وطنا اليوم – هكذا ردت النائب السابق رولا الحروب على السبدة التي شتمت الاردنيين .
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16:38
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16:26
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16:12
الصفدي ونظيره السلوفاكي يؤكدان الحرص على توسعة آفاق التعاون
15:52
وزير الاقتصاد يحذر : نقص الغاز يهدد بـ إغلاق المصانع في ألمانيا
15:46
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15:19
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