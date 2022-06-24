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ما سر الورقة التي حملها جو بايدن والتقطتها عدسات المصورين

منذ دقيقتين
ما سر الورقة التي حملها جو بايدن والتقطتها عدسات المصورين

وطنا اليوم:عرضت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية ورقة كان يمسك بها الرئيس الأمريكي جو بايدن كما لو أنها كانت تعليمات صادرة من مكتبه .
وأظهرت القناة لقطة مقربة لورقة يحملها بايدن في يديه من اجتماع للرئيس الأمريكي مع شركات طاقة الرياح.
وتشمل تلك التعليمات نقاطًا تبدأ من لحظة دخوله القاعة واستهلال الاجتماع وحتى النهاية، بما في ذلك كلمات التحية ومواقع الحركة والمغادرة وصولا إلى المداخلات والتعقيبات التي تبدو للناس عفوية.
وفي جزء مما احتوته إحدى البطاقات التي كان يحملها ويقرأ منها الرئيس بايدن، يوم أمس، خلال اجتماع بيئي حول ”شراكة تنفيذ مشروع مشترك للتعامل مع الرياح في السواحل البحرية الفيدرالية“، ظهرت صورة مخطط يوضح مدى ارتفاع توربينات الرياح البحرية التي تتم مناقشتها مقارنة بمعالم مثل مبنى إمباير ستيت و برج إيفل.
وفي النقطة الأولى منها، مكتوب التالي: ”أنت تدخل غرفة روزفلت وتلقي التحية على المشاركين“، ثم ”أنت تأخذ مقعدك“.
لكن الذي حصل كما تقول ”فوكس نيوز“ أن مدة الدقيقتين استغرقت مع الرئيس حديثا لمدة ثماني دقائق تقريبًا.
وتختم مذكرة التعليمات بنقطتين: ”أنت تشكر المشاركين“ و“أنت تغادر“.
وقالت هانا هانكينز، مسؤولة الاتصالات السابقة في البيت الأبيض بعهد الرئيس باراك أوباما، إنه استخدم أيضًا تنسيقًا مشابهًا للملاحظات خلال فترة رئاسته.
أيضا حصل في مناسبة عامة في شهر يوليو الماضي أن جرى تسليم الرئيس مذكرة كتب عليها: ”سيدي، هناك شيء ما على ذقنك“.
وحصل ذلك خلال جلسة استماع في البيت الأبيض مع عائلات ضحايا باركلاند بعد إطلاق النار الجماعي في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية.
وفي مناسبة أول محاكمة لعزله في عام 2019، كان ترامب يحمل بطاقة ملاحظات مكتوبة بخط اليد، وانتشرت على نطاق واسع، كتب عليها: ”لا أريد مقايضة“ .


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