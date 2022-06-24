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تونس تعلن مخططات جدية لاستهداف الرئيس قيس سعيد

منذ 3 دقائق
تونس تعلن مخططات جدية لاستهداف الرئيس قيس سعيد

وطنا اليوم:كشفت السلطات الأمينة في تونس عن خطة إرهابية كانت تستهدف الرئيس قيس سعيد. وأعلنت وزارة الداخلية وجود معلومات موثوقة ومؤكدة حول هذا المخطط.
كما أوضح متحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة أن المعلومات أظهرت وجود تهديدات خطيرة على حياة رئيس الجمهورية وسلامته، مضيفاً أن أطرافاً داخلية وخارجية متورطة.
وقالت إن هناك معلومات جدية بشأن استهداف الرئيس والرئاسة، وتقاطعت مصادرها وارتفعت درجة الأخذ بها إلى مصاف إعلان الرأي العام بذلك.
وذكرت أن الإعلان عن هذه التهديدات جاء بعد الكشف عنها، مشيرة إلى أن التهديدات تجاوزت مرحلة التخطيط والتقرير من طرف الجهات الضالعة بها، ووصل الأمر إلى المراحل التنفيذية الأولى.
إلى ذلك، أفاد بأن الوزارة أحبطت مساء أمس الخميس هجوماً “إرهابياً” استهدف قوات الشرطة، وأوقفت متطرفاً وصفه بـ “ذئب منفرد”، أمام مركز أمني حساس، فيما أصيب رجلي أمن.
يأتي الكشف عن هذا المخطط بينما تعيش البلاد أزمة اقتصادية وسياسية، وسط استنفار من قبل خصوم سعيد الذي أطلق معركة قانونية ودستورية، لاسيما من حركة النهضة.
ومن المنتظر أن يقوم الرئيس التونسي بمراجعة الدستور الجديد خلال الأيام المقبلة، قبل أن توضع عليه اللمسات الأخيرة، قبل نشره يوم 30 يونيو المقبل، تمهيدا للتصويت عليه بـ”نعم” أو “لا”، في استفتاء دعي جميع الناخبين للمشاركة فيه، يوم 25 يوليو المقبل، على أن تشرف عليه الهيئة العليا للانتخابات.
في المقابل دعا خصوم سعيد إلى مقاطعة الاستفتاء ورفض المشروع، في امتداد للاستقطاب السياسي الذي بدأ في البلاد صيف العام الماضي، مع تصاعد الخلاف بين الرئاسة وحركة النهضة وحلفائها.
يشار إلى أن تسريب بعض بنود الدستور الجديد كان قد أثار جدلاً في البلاد قبل أيام، خصوصا ما يتعلق بالفصل الأول الذي تحدّث عن دين الدولة، وبند تغيير النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث.


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