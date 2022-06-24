الأمم المتحدة : شيرين أبو عاقلة استشهدت بنيران أسرائيلية

وطنا اليوم:خلص تحقيق للأمم المتحدة، الجمعة، أن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ إن المفوضية خلصت إلى أن أبو عاقلة قتلت بنيران مصدرها القوات الإسرائيلية.

وأضافت رافينا شمدساني، في مؤتمر صحفي من جنيف، أن “المعلومات التي جمعناها بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني، تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي الصمودي، صدرت عن قوات إسرائيلية”.

وتابعت بأن الطلقات لم تكن صادرة عن المقاومة الفلسطينية، كما زعمت السلطات الإسرائيلية في البداية.

يشار إلى أن 24 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، دعوا الرئيس جو بايدن إلى ضمان المشاركة المباشرة للولايات المتحدة، في التحقيق في مقتل الصحفية أبو عاقلة.

شدد المشرعون في رسالتهم إلى الرئيس الأمريكي، الخميس، على أهمية إجراء تحقيق “مستقل وشامل وشفاف”.

وكانت مؤسسات صحفية أمريكية رائدة، هي: قناة CNN ووكالة أسوشيتدبرس وصحيفتا واشنطن بوست ونيويوك تايمز، قد نشرت تحقيقات خاصة، أجرتها، وخلُصت إلى أن أبو عاقلة قُتلت برصاص إسرائيلي.

كما أجرت قناة الجزيرة القطرية، التي كانت أبو عاقلة، تعمل مراسلة لها، تحقيقا توصل إلى ذات النتيجة.