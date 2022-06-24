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انسحاب مفاجئ للقوات الأوكرانية من معركة سيفيرودونيتسك

منذ دقيقتين
A cat walks in a front of a building destroyed by a military strike, as Russia's attack on Ukraine continues, in Lysychansk, Luhansk region, Ukraine June 17, 2022. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

وطنا اليوم:بعد قتال متواصل مع الجيش الروسي منذ أسابيع، حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي يعلن تلقي الجيش الأوكراني أوامر بالانسحاب من سيفيرودونيتسك.
قال حاكم منطقة لوغانسك الأوكراني سيرغي غايداي، اليوم الجمعة، إنّ القوات الأوكرانية ستضطر إلى الانسحاب من مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في شرق البلاد، بعد قتال متواصل مع الجيش الروسي منذ أسابيع.
وأوضح حاكم لوغانسك التي تقع فيها هذه المدينة عبر “تلغرام”: “ستضطر القوات المسلحة الأوكرانية إلى الانسحاب من سيفيرودونيتسك. تلقت الأوامر للقيام بذلك”.
ومنذ أيام، قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إنّ القوات الروسية “تمكنت من تحرير بلدة ميتلكينو” المتاخمة لمدينة سيفيرودونيتسك في جمهورية لوغانسك.
كذلك، أعلن مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية فيتالي كيسيليوف تحرير قرية توشكوفكا الواقعة جنوبي مدينة سيفيرودونيتسك من القوات الأوكرانية.
وكان الجيش الأوكراني أعلن انسحابه من وسط سيفيرودونيتسك، في إثر هجوم روسي على هذه المدينة الاستراتيجية.
ومطلع هذا الشهر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ القوات الأوكرانية تكبّدت خسارة فادحة تصل إلى 90% من قواتها المهاجمة في معارك سيفيرودونيتسك، وبدأت تتراجع نحو مدينة ليسيتشانسك.
وتعتبر المعركة من أجل السيطرة على المدينة بالغة الأهمية بالنسبة إلى روسيا من أجل فرض سيطرتها على آخر مساحة من الأراضي التي
تهيمن عليها أوكرانيا في منطقة لوغانسك، فيما ستبقى مدينة ليسيتشانسك فقط تحت سيطرة الأوكرانيين.
ومنطقة لوغانسك هي أحد إقليمين يشكلان معاً منطقة دونباس، وهي منطقة تهدف روسيا وحلفاؤها في شرق أوكرانيا إلى الاستيلاء عليها بالكامل


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