مصرع أحد ضباط الأسد المسؤولين عن الشريط الحدودي مع الأردن

وطنا اليوم:قتل ضابطان سوريان بهجمات متفرقة في الرقة ودرعا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت شبكات اعلامية سورية إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة تابعة لميليشيا أسد على الطريق الواصل بين بلدتي جملة وعين ذكر بريف درعا الغربي، وأسفر عن مقتل الضابط برتبة مقدم (شادي ستيتي) والملازم أول (محمد نزيه مهنا).

وينحدر المقدم ستيتي من مدينة القرداحة بريف اللاذقية، من مرتبات (اللواء 112)، وهو “مسؤول عن عدة حواجز وسرايا عسكرية على الشريط الحدودي بين سوريا والأردن”، بينما ينحدر مهنا من ريف تلكلخ بريف حمص.