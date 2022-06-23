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السعودية تكرم إعلامية اردنية

منذ 3 دقائق
السعودية تكرم إعلامية اردنية

 

 

وطنا اليوم – كرمت هيئة الاذاعة والتلفزيون السعودي الاعلامية الاردنية منتهى الرمحي المذيعة في قناة العربية ، حيث قالت الرمحي عبر تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر :

‏سعدت اليوم بتكريمي من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي ⁦‎@SBAgov⁩ ضمن فعاليات ‎#مهرجان_الخليج للإذاعة والتلفزيون الخامس عشر
شكراً جزيلاً

 


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