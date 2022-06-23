السعودية تكرم إعلامية اردنية

وطنا اليوم – كرمت هيئة الاذاعة والتلفزيون السعودي الاعلامية الاردنية منتهى الرمحي المذيعة في قناة العربية ، حيث قالت الرمحي عبر تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر :
سعدت اليوم بتكريمي من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي @SBAgov ضمن فعاليات #مهرجان_الخليج للإذاعة والتلفزيون الخامس عشر
شكراً جزيلاً
سعدت اليوم بتكريمي من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي @SBAgov ضمن فعاليات #مهرجان_الخليج للإذاعة والتلفزيون الخامس عشر
شكراً جزيلاً pic.twitter.com/hC8HNbNOhg
— منتهى الرمحي (@muntaharamahi) June 23, 2022