10 شكاوى بحق سيدة بعد شتمها الشعب الأردني ودعت عليه

وطنا اليوم:علم أن مدعي عام عمان تلقى 10 شكاوى حتى ظهر الخميس بحق سيدة خرجت للدفاع عن الوزراء والحكومة عبر احدى الاذاعات المحلية.

ووفق ما علم احدى الشكاوى مقدمة من مذيع البرنامج ، فيما اختلفت الشكاوى الـ 9 المتبقية وجميعها من مواطنين لا علاقة لهم بالاذاعة.

وأكدت مصادر أنه تم تحديد هوية السيدة ورقم هاتفها من قبل وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في مديرية الأمن العام، فيما توقعت مثولها أمام المدعي العام خلال 24 ساعة.

كما توقعت مصادر أن يرتفع عدد الشكاوى خلال الساعات المقبلة، حيث اعتبر ناشطون أن السيدة اساءت للأردنيين في مداخلتها عبر الاذاعة.

وكان نفى مصدر مطلع ما يثار حول مشاركة سيدة برسالة صوتية مسجلة أرسلتها لبرنامج اذاعي محلي ردا على تعليقات ومشاركات لأردنيين بعدم الإساءة للحكومات والوزراء، لا سيما وزير المياه والري.

وقال المصدر الخميس، إن المتحدثة دفاعًا عن وزير المياه والري المهندس محمد النجار لإذاعة محلية ليست زوجته الروسية الاصل.

وكانت تصريحات وزير المياه والري محمد النجار مؤخرا حول الوضع المائي في الأردن “لا أحد سيموت من العطش”، أثارت استياء العديد من المواطنين وسخريته.