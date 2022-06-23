أبو عاقولة : ارتفاع أسعار أجور شاحنات النقل البري 100 دينار

وطنا اليوم:أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة ارتفاع أجور الشاحنات بمقدار مئة دينار على الأقل نظراً لارتفاع المحروقات محليا.

وبين أبو عاقولة أن أسعار الشحن “ارتفعت من 350 دينارا لتصل إلى 450 دينارا على الأقل”

وقال “أن أسطول الشاحنات سيستمر في رفع أسعاره في حال استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وخاصة أن أسطول الشحن في الاردن غير مدعوم.”

وطالب أبوعاقولة “دعم أسطول الشحن وإعطائهم ميزات وأسعار تفضيلية في أسعار الديزل أسوة بباقي دول العالم للتخفيف على السائقين.”

وقال أبو عاقولة ” نحن مع زيادة الأجور لتناسب مع ظروف السائقين الصعبة,فهي الحل الوحيد في حال عدم وجود دعم حكومي للقطاع أسوة بباقي القطاعات.”