وفاة و6 إصابات بالغة بتدهور مركبة في عمان

وطنا اليوم:فقد سائق السيطرة على مركبته على طريق مستشفى الملكة علياء العسكري، إثر تغيير المسرب بشكل مفاجئ وانحراف المركبة واصطدامها بحاجز ترابي وانقلابها، ونتج عن الحادث وفاة السائق و 6 مصابين حالة بعضهم بالغة ومتوسطة، وفق التقرير المروري من غرف عمليات الدوريات الخارجية وادارة السير.

وبحسب التقرير قامت فرق الإسعاف بإخلاء الوفاة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وجددت الإدارات المرورية دعوتها للسائقين ومستخدمي الطريق، بضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بالقواعد المورورية، حفاظا على سلامة الجميع