هميسات : كورونا سبب التأخير في تلفريك عجلون

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية الدكتور خلف هميسات، الخميس، إن جائحة كورونا هي من أخرت تنفيذ العمل بمشروع تلفريك عجلون.

وأضاف ، أن المنفذ للمشروع شركة نمساوية وجميع الآليات تم شحنها عبر طائرات خاصة، وإغلاق المجال الجوي خلال جائحة كورونا أدى لتأخر البدء في المشروع.

وأوضح أنه كان من المفترض الانتهاء من المشروع في شهر حزيران الحالي لكن الظروف القاهرة التي أعقبت الجائحة أدت إلى التأخير، مرجحا أن ينتهي العمل بالمشروع نهاية شهر تشرين الثاني 2022 الحالي.

ولفت إلى أن 95 بالمئة من النظام التشغيلي قد انتهى العمل به والمرافق شبه جاهزة، إضافة للأماكن الخاصة باصطفاف المركبات.

وأشار إلى أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية حول الشارع المؤدي لمشروع تلفريك عجلون، من خلال اللجنة الملكية المشكلة للنهوض بالمحافظة، ووضع خطة استراتيجية ومنها الطريق الدائري.

وتأمل على وزارة الإدارة المحلية بتنفيذ أعمال البنية التحتية للطريق الدائري قبل بدء المشروع، كونه يوفر الوقت والجهد على المواطنين والسياح الراغبين في الوصول إلى تلفريك عجلون وفق الهميسات