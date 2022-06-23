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واشنطن ترجح التقارب بين إسرائيل ومزيد من الدول العربية

منذ 3 دقائق
واشنطن ترجح التقارب بين إسرائيل ومزيد من الدول العربية

وطنا اليوم:أشارت الولايات المتحدة الأربعاء، إلى احتمال أن تتخذ دول عربية أخرى خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة منتصف تمّوز/ يوليو، وذلك بعد عامين من اعتراف الإمارات والبحرين والمغرب بـ”إسرائيل”.
وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف خلال جلسة استماع برلمانية “نعمل في الكواليس مع بعض الدول الأخرى” غير تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل بموجب “اتفاقيات أبراهام” التي رعاها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2020.
وأضافت “أعتقد أنكم سترون أشياء مثيرة للاهتمام خلال زيارة الرئيس” المرتقبة إلى إسرائيل والسعودية حيث من المنتظر أن يشارك بايدن في قمة مجلس التعاون الخليجي في جدة.
وعندما سئلت عن تفاصيل هذه التطورات المرتقبة، لم تحدد باربرا ليف ما إذا كان الأمر يتعلق باعتراف كامل من دول جديدة بإسرائيل أو خطوة أكثر تواضعاً نحو تطبيع العلاقات، كما أنّها لم تكشف عن الدول التي تقصدها، معتبرة أنّ الكشف عن هذه الدول أمر يتعلّق بالرئيس


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