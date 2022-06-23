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وزير الدفاع الاسرائيلي: إذا لزم الأمر سندخل إلى بيروت وصيدا

منذ 43 ثانية
وزير الدفاع الاسرائيلي: إذا لزم الأمر سندخل إلى بيروت وصيدا

 

وطنا اليوم –   هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بإعادة اجتياح لبنان وتكبيد حزب الله “ثمنا باهظا” بأي عملية عسكرية محتملة، وفقا لما ورد على لسانه في سلسلة “تغريدات” تويترية كتبها مساء أمس الأربعاء، وقال في احداها: “نحن جاهزون للمعركة، وإذا لزم الأمر سنسير مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور”.

وكان غانتس كتب في أولى تغريداته: “وصلت اليوم إلى تجمع لإحياء الذكرى الأربعين لعملية “سلام الجليل” بكريات شمونة” في إشارة إلى “حرب لبنان” التي اندلعت في 6 يونيو 1982 ووصلت إسرائيل خلالها الى بيروت، بحسب ما نجد في فيديو تعرضه “العربية.نت” أدناه، فحاصرتها برا وبحرا طوال 88 يوما، ثم انتهت بأن تنسحب المقاومة الفلسطينية التي كانت تضم 12 ألفا من بيروت، مقابل أن تتراجع إسرائيل من المنطقة.

وكتب الوزير في تغريدة أخرى، أنه: “في حال طُلب منا القيام بعملية عسكرية في لبنان، فستكون قوية ودقيقة، وستفرض ثمنا باهظا على حزب الله ودولة لبنان (..) ولن يتم استخدام أي بنية تحتية لإلحاق الأذى بنا محصنة في مواجهة أي تهديد لمواطني إسرائيل” .


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