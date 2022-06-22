عطية عن زيارة بن سلمان: تستعصي علّي المفردات

وطنا اليوم:بدأ الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، زيارة رسمية للأردن، الأولى له للمملكة، منذ توليه ولاية العهد في السعودية عام 2017.

الأردنيون رحبوا بزيارة ولي العهد السعودي إلى المملكة ووصفوها بأنها محطة جديدة في العلاقات التاريخية بين البلدين، وانطلاقة جديدة لآفاق أوسع وأرحب بين عمّان والرياض.

النائب خليل عطية قال: تستعصي علي مفردات اللغة هيبة وخجلا من زيارة ملكية سعودية تلهج لها القلوب ، فها هي عمان اليوم تبتهج بضيف صاحب الجلالة الهاشمية قائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين، ضيف له محبة في قلوب كل الاردنيين سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه ….تشرفت عمان بحضورك يا سمو الامير وسط أهلك وربعك في الأردن، الحمى العربي الهاشمي التليد، رسالة تؤكد انطلاقة متجددة لزيادة زخم التنسيق المشترك ومواجهة التحديات بثبات وتحديد الأولويات والاحتياجات بعين الأخوة المشتركة.وزن سياسي كيير يتعاظم على ساحة المنطقة برمتها بضيف سعودي ذو رؤية ثاقبة تجتمع مع حكمة هاشمية ليس لها نظير.

هذا الدفء والود والتآخي المقرون بالفعل لتكريس الدعم والسند على كل الأصعدة، يؤكد أن العلاقات الأردنية السعودية كانت وستبقى راسخة البنيان وبوصلتها الدفاع عن حقوق وقضايا العرب والمسلمين العادلة، استنادا لحكمة القيادتين وأواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين.

ضيفنا الكبير، سمو الأمير محمد بن سلمان همة عالية وعزيمة كبيرة لإحداث الانفتاح والتغيير الإيجابي، حللت أهلا ووطأت سهلا في أردن الهاشميين اردن المحبة والاصالة والكرم.