زلزال عنيف في أفغانستان.. الأرقام تكشف حجم المأساة

وطنا اليوم:أدى زلزال قوي ضرب أفغانسان إلى مقتل 250 شخصا وإصابة العشرات.

وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي جثث القتلى والمصابين المحمولين على نقالات، وأنقاض بيوت مدمرة في ولاية باكتيكا الأفغانية.

ورجح مسؤول في حكومة الولاية ازدياد أعداد ضحايا الزلزال عن 250 شخصا، مؤكدا إصابة أكثر من 150 آخرين.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على تويتر، إن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا.

وكتب شاهد على موقع المركز من كابل يقول: “هزات قوية وطويلة”. وقال شاهد آخر من بيشاور في شمال غرب باكستان: “كانت قوية”.