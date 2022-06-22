موظفو هيئة الاعلام يعتصمون للمرة الثانية… وسط صمت حكومي

وطنا اليوم – نفذ موظفون في هيئة الإعلام، امس الثلاثاء، اعتصاما ثانيا داخل مبنى الهيئة، وذلك احتجاجا على ممارسات مدير عام هيئة الإعلام، المحامي طارق أبو الراغب، وطريقة ادارته، ومعاملته للموظفين.

ووجّه الموظفون رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، شرحوا فيها تظلّمهم وأوجه اعتراضهم على ممارسات أبو الراغب، بالاضافة إلى القرارات المجحفة بحقّ المؤسسة وموظفيها والتي اضرت في عمل الهيئة ككل.

ولفتوا في الرسالة إلى أنه سبق أن اعتصموا الأسبوع الماضي، وطلبوا لقاء وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، إلا أن الأخير لم يستجب لذلك المطلب، ولم يُجب على الاتصالات المتكررة.