نتنياهو يحاول تشكيل حكومة بديلة تجنبه الانتخابات

وطنا اليوم – كشفت قناة “كان” العبرية الرسمية، أن رئيس المعارضة الإسرائيلية، زعيم حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو يسعى لتأجيل حل الكنيست عدة أيام، حتى يتسنى له إجراء اتصالات مع الأحزاب لتشكيل حكومة بديلة، دون الذهاب لجولة انتخابات مبكرة جديدة.

وأضافت “كان”، أن توجه نتنياهو جاء على خلفية استطلاعات الرأي الأخيرة التي تظهر أن معسكره لن يتمكن مجددا حال إجراء الانتخابات من الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.

وقالت ” “لهذا السبب يفضل نتنياهو شراء المزيد من الوقت لمحاولة تشكيل حكومة بديلة”.

وتابعت “نتنياهو يواجه صعوبة في اجتياز الكتلة المكونة من 60 مقعدا بالكنيست (البرلمان). وطالما ظل هذا الحاجز قائما، فلن يكون لديه القدرة على تشكيل حكومة”.