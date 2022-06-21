العدوان : تدريس منهاج التربية المدنية للصفين العاشر والحادي عشر

وطنا اليوم:قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رائد العدوان، الثلاثاء، إن منهاج التربية المدنية سيتم تدريسه للصفين العاشر والحادي عشر بواقع حصتين اعتبارا من الفصل الدراسي الأول المقبل.

وأضاف ، أن “الحديث منذ فترة يدور حول موضوع إصدار نظام استنادا للمادة 20 فقرة (أ) من قانون الأحزاب، بحيث يسمح بممارسة الأنشطة الحزبية”، مشيرا إلى الفرق بين العمل الحزبي والنشاط الحزبي؛ أي أن التعاطي مع مشروع هذا النظام يجب أن يكون فيه شيء من الحذر”.

وأشار العدوان إلى أن “الجهة المسؤولة عن صياغة هذا النظام هي وزارة التعليم العالي والمؤسسات التعليمية، والسبب أنها الجهة المضيفة لهذا النشاط الحزبي، بمعنى أن الهيئة المستقلة للانتخاب شريك في تنظيم هذه العملية ونقل هذه المعايير والحديث مع الأحزاب السياسية التي تعتبر ضيف على الجامعات لممارسة أنشطتها الحزبية”