تعيين إمام مسجد مفصوم عقليا يستنفر وزارة الأوقاف

وطنا اليوم:قال مصدر مطلع في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية،إن اللجنة المعنية بالموافقة على تعيين الأئمة قامت بمقابلة الإمام (الذي أثيرت حول تعيينه التساؤلات اخيرا)، واجتاز مرحلة الفحص الشرعي والفقهي، إلا أنه لم يتم التأكد من حالته الصحية من قبل الجهات المعنية، وتقوم الوزارة حاليا بالمتابعة مع الإدارة المعنية للكشف عن تفاصيل تعيين الإمام.

وكانت وثائق رسمية كشفت أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عينت قبل نحو عام إماما في أحد المساجد مصابا بـ”فصام عقلي مزمن”.

وفي التفاصيل، فإن لجنة صندوق الدعوة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عينت، في 31 أيار 2021 إماما” في أحد مساجد مديرية أوقاف عمان لقاء إكرامية شهرية على حساب صندوق الدعوة، مقدارها 260 دينارا، من تاريخ مباشرته العمل بصورة مؤقتة لحين تأمين المسجد بموظف رسمي، أو لحين انتهاء المخصصات”، وبالفعل باشر الإمام العمل في مسجد حمزة بن عبدالمطلب في أبونصير، اعتبارا من 2 حزيران 2021.

يأتي ذلك في وقت يؤكد فيه تقرير طبي رسمي صادر عن اللجنة الطبية اللوائية التابعة لوزارة الصحة في 9 كانون الأول 2019، “أن الإمام مصاب بفصام عقلي مزمن وبنسبة عجز تبلغ 80%، ويؤكد التقرير أنه لايمكن تأهيله (الإمام) للعمل”.