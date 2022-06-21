بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

تعيين إمام مسجد مفصوم عقليا يستنفر وزارة الأوقاف

منذ 24 دقيقة
تعيين إمام مسجد مفصوم عقليا يستنفر وزارة الأوقاف

وطنا اليوم:قال مصدر مطلع في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية،إن اللجنة المعنية بالموافقة على تعيين الأئمة قامت بمقابلة الإمام (الذي أثيرت حول تعيينه التساؤلات اخيرا)، واجتاز مرحلة الفحص الشرعي والفقهي، إلا أنه لم يتم التأكد من حالته الصحية من قبل الجهات المعنية، وتقوم الوزارة حاليا بالمتابعة مع الإدارة المعنية للكشف عن تفاصيل تعيين الإمام.
وكانت وثائق رسمية كشفت أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عينت قبل نحو عام إماما في أحد المساجد مصابا بـ”فصام عقلي مزمن”.
وفي التفاصيل، فإن لجنة صندوق الدعوة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عينت، في 31 أيار 2021 إماما” في أحد مساجد مديرية أوقاف عمان لقاء إكرامية شهرية على حساب صندوق الدعوة، مقدارها 260 دينارا، من تاريخ مباشرته العمل بصورة مؤقتة لحين تأمين المسجد بموظف رسمي، أو لحين انتهاء المخصصات”، وبالفعل باشر الإمام العمل في مسجد حمزة بن عبدالمطلب في أبونصير، اعتبارا من 2 حزيران 2021.
يأتي ذلك في وقت يؤكد فيه تقرير طبي رسمي صادر عن اللجنة الطبية اللوائية التابعة لوزارة الصحة في 9 كانون الأول 2019، “أن الإمام مصاب بفصام عقلي مزمن وبنسبة عجز تبلغ 80%، ويؤكد التقرير أنه لايمكن تأهيله (الإمام) للعمل”.

سي3434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434 - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

13:21

المخيم التنشيطي لبرنامج انهض يجمع رواد أعمال وخبراء من القطاعين العام والخاص في جرش

13:21

50 متقدم فقط لفرص العمل بمصانع المحيكات والألبسة في الكرك

12:46

الفيصلي و الوحدات الكلاسيكو رقم “88” بالدوري

12:45

دهس 4 سلفات في الرمثا.. والسائق يُسلم نفسه

12:40

الضمان: صرف الرواتب يوم الخميس

12:35

الكوليرا تجتاح العراق في القرن الواحد والعشرين

12:25

حادثة مروعة في الأردن..هتك عرض طفل رضيع على يد شقيق والدته !!

12:12

الدغمي للطالب العنانزة: نحتاج لكل صوت معتدل

12:07

ارتفاع عدد الحجاج الأردنيين إلى 4 آلاف حاج

12:04

الاقتصاد والتدفقات المالية

12:02

كريشان من إربد :الحكومة ليست غاوية رفع الاسعار

11:55

الطراونة: مستشفى خاص يقوم بمهام وزارة الصحة

11:45

رئيسة الحكومة الفرنسية تقدم استقالتها وماكرون يرفضها

11:11

وزير الزراعة يتوقع ارتفاع أسعار الاضاحي في الاردن

11:07

الاحتياطيات الأجنبية ترتفع 11.4% بنهاية شهر أيار

10:56

الجواز الأردني ضمن قائمة الأغلى عالميا

10:51

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن الجمعة

10:50

العواد: المطاعم ستغلق وتسرح العمال اذا استمر الوضع الحالي

10:46

السديري: زيارة الأمير محمد بن سلمان للأردن في غاية الأهمية

10:28

السفارة الأمريكية تفتح مواعيد مقابلات تأشيرة الزيارة

10:02

عطل يصيب آلاف المواقع الإلكترونية حول العالم

09:41

نقابة السيارات العمومية : رفع الأجرة على المواطن ليس حلا

09:36

لا وفيات في الأردن إثر حوادث السير خلال 24 ساعة

09:33

افتتاح دورة الإجراءات الجمركية لموظفي شركات التخليص بجامعة جدارا

09:26

الخدمة المدنية يعلن توفر 5 وظائف شاغرة بالفئة الثالثة

09:18

ارتفاع اسعار حليب الأطفال بالأردن 8%

09:13

وفيات الثلاثاء 21-6-2022

09:10

انخفاض ملموس على الحرارة الثلاثاء

08:31

السفارة الأمريكية في اسرائيل: زيارة بايدن ستجري كما هو مخطط لها رغم التغيرات السياسية

06:06

وزير الخزانة الأمريكي الأسبق يتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة

06:01

إسرائيل تعلن إحباط تهريب 13 قطعة سلاح من الأردن

05:55

مخترع الـ”واي فاي”: شخصيتي العربية أخرت من شهرتي العالمية

01:06

الشواربة يعرض الخطة الاستراتيجية للامانة امام اعضاء الرابطة الاردنية اللبنانية .

00:56

انطلاق اعمال الملتقى الاقليمي حول الثقافة والمستقبل الحضري

00:48

جمعية نور السما الخيرية تكرم الرئيس التنفيذي لجمعية المهمة الموحدة للإغاثة والتنمية

00:39

كلب يعقر طفلا في شفتيه بالمفرق

00:13

نفذ مركز السلام للتنمية وحقوق الإنسان ندوة حوارية ضمن برنامج التدريب والتأهيل للشباب في مرحلته الرابعة بلواء الاغوار الشمالية

23:49

مع وصول 40 ألف حاج إيراني لمكة.. طهران تكشف معلومات عن عودة العلاقات مع الرياض

23:45

النائب حسن الرياطي يطعن بقرار مجلس النواب المتضمن زوال صفة النائب عنه وحرمانه من المستحقات

23:42

الرياطي ” يطعن ” بقرار مجلس النواب المتضمن زوال صفة النائب عنه وحرمانه من المستحقات

23:24

يحدث في مجتمع “الفرجة”

23:23

وزير الداخلية: اللجوء له كلف أمنية واقتصادية واجتماعية

21:42

البدور: قد تظهر متحورات جديدة من كورونا.. ولن نعود إلى الخلف

21:08

عاجل – إطلاق نار على زيلينسكي خلال زيارته السرية إلى لوغانسك

21:03

بن سلمان في عَمان مساء الثلاثاء

20:53

الأغذية العالمي : سنضطر لتخفيض الحصص التموينية للاجئين

20:48

مصدر : لا تعديل وزاري على حكومة الخصاونة

20:43

إبنة بايدن تفضح والدها .. الشعب الأمريكي مصدومٌ من رئيسه ومُطالبات بمُحاكمته

وفيات

وفيات الثلاثاء 21-6-2022وفيات الاثنين 20-6-2022وفيات الاحد 19-6-2022نعي فاضل: الشاب عهد محمد محمود الحامدالحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة الشاب عهد ملكاوي من مدينة اربد