الفيصلي و الوحدات الكلاسيكو رقم “88” بالدوري

وطنا اليوم _ يلتقي فريقا الوحدات والفيصلي السبت المقبل على ستاد عمان، في الجولة الثامنة لدوري المحترفين الأردني.

وتكتسي مواجهات الديربي بين الوحدات والفيصلي بأهمية كبيرة جماهيرياً وإعلامياً، حيث يعد الفوز فيها، خطوة مهمة نحو المضي بثقة أكبر لحصد اللقب.

ويستعرض موقع في هذا التقرير، مواجهات الفريقين في بطولة الدوري، وأبرز الشذرات والحكايات عبر التاريخ، وذلك وفقا للتالي:

تاريخيا.. الكفة تميل للوحدات

تميل الكفة لصالح فريق الوحدات في بطولة دوري المحترفين حيث سجل الفوز على نظيره الفيصلي في “33” مناسبة، نظير “29” فوزا للفيصلي، فيما خيم التعادل فيما بينهما على “25” مباراة.

وكان الفريقان خاضا في دوري 1996، مباراة فاصلة لتحديد هوية البطل وفاز يومها الوحدات بفارق ركلات الترجيح “2-4”.

وتعتبر مواجهة السبت المواجهة رقم “88” بين الفريقين على صعيد بطولة دوري المحترفين، حيث سيكون الفوز بمثابة الطموح المشترك.

بصمات فوق القمة

-سجل الفيصلي أول فوز على منافسه التقليدي الوحدات في موسم 1967 وبنتيجة “3-0” .

-أحرز الوحدات أول فوز على الفيصلي في موسم 1979 وبنتيجة “2-1”.

-إبراهيم مصطفى الملقب بـ “الرهوان” صاحب أول هدف فيصلاوي في شباك فريق الوحدات.

– عمر سلامة صاحب أول هدف وحداتي في مرمى الفيصلي.

– أول من قاد الفيصلي أمام الوحدات المرحوم محمد عوض، فيما قاد الأخير في أول مباراة المصري فتحي كشك.

– محمود شلباية “الوحدات” والمرحوم خالد عوض “الفيصلي” الأكثر تسجيلاً في لقاءات الفريقين في بطولة الدوري، حيث سجل كل منهما “15” هدفاً.

-محمود زعترة “الوحدات” آخر من سجل في مرمى الفيصلي وكان في الموسم الماضي 2021، فيما كان آخر من سجل للفيصلي في مرمى الوحدات أحمد العرسان في موسم 2020.

مواجهات الفريقين

-1976: ذهابا: الفيصلي 3 الوحدات صفر، إيابا: الفيصلي 5 الوحدات 3.

-1978: ذهاباً: الفيصلي 1 الوحدات 1، إيابا: الفيصلي 2 الوحدات صفر.

-1979: ذهاباً: الفيصلي صفر الوحدات صفر، إياباً: الوحدات 2 الفيصلي 1

-1980: ذهاباً: الوحدات 1 الفيصلي صفر، إياباً: الوحدات 2 الفيصلي 1.

-1981: ذهاباً: الفيصلي صفر الوحدات صفر، إيابا: الفيصلي 2 الوحدات 1.

-1982: ذهاباً: الفيصلي 1 الوحدات صفر، إياباً: الوحدات 1 الفيصلي صفر.

-1983: ذهاباً: الفيصلي 3 الوحدات 1، إياباً: الوحدات 2 الفيصلي 1.

-1984: ذهاباً: الفيصلي صفر الوحدات صفر، اياباً: الفيصلي 1 الوحدات 1.

-1985: ذهاباً: الوحدات 1 الفيصلي صفر، إياباً: الفيصلي 2 الوحدات 1.

-1986: ذهاباً: الفيصلي 1 الوحدات1، اياباً: الفيصلي 2 الوحدات صفر.

-1987: ذهاباً: الوحدات 1الفيصلي صفر، اياباً: الوحدات 3 الفيصلي صفر.

-1988: ذهاباً: الفيصلي 1 الوحدات 1، اياباً: الفيصلي 2 الوحدات 1

-1989: ذهاباً: الفيصلي 1 الوحدات صفر، اياباً: الفيصلي 1 الوحدات صفر.

-1990: ذهاباً: الفيصلي 1 الوحدات 1، اياباً: الفيصلي 2 الوحدات 1.

-1991: ذهاباً: الوحدات 3 الفيصلي 1، اياباً: الفيصلي 1 الوحدات 1.

-1992: ذهاباً: الفيصلي 1 الوحدات 1، اياباً: الوحدات 2 الفيصلي صفر.

-1993: الفيصلي 1 الوحدات صفر، اياباً: الفيصلي 3 الوحدات صفر.

-1994: ذهاباً: الوحدات 1 الفيصلي صفر، اياباً: الفيصلي صفر الوحدات صفر.

-1995: ذهاباً: الفيصلي 1 الوحدات صفر، الوحدات 1 الفيصلي صفر.

-1996: ذهاباً: الفيصلي صفر الوحدات صفر، الفيصلي 1 الوحدات صفر، وفي مباراة فاصلة فاز الوحدات على الفيصلي “2-4” بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل “1-1”.

-1997: ذهاباً: الوحدات 2 الفيصلي 1، اياباً: الفيصلي 2 الوحدات صفر.

-1998: تم إلغاء الدوري.

-1999: ذهاباً: الفيصلي 1 الوحدات 1، إياباً: الفيصصلي 2 الوحدات صفر.

-2000: ذهاباً: الفيصلي 2 الوحدات صفر، اياباً: الفيصلي صفر الوحدات صفر.

-2001: ذهاباً: الوحدات 1 الفيصلي صفر، إياباً: الفيصلي 1 الوحدات صفر.

-2002: ذهاباً: الفيصلي 3 الوحدات صفر، اياباً: الوحدات 3 الفيصلي 1.

-2003: ذهاباً: الفيصلي 2 الوحدات 1، ايابا: الفيصلي 2 الوحدات 1.

-2004: ذهاباً: الوحدات 2 الفيصلي صفر، إياباً: الوحدات 2 الفيصلي صفر.

-2005: ذهاباً: الوحدات 1 الفيصلي 1،اياباً: الفيصلي 1 الوحدات 1 .

-2006: ذهاباً: الفيصلي صفر الوحدات صفر، الوحدات 2 الفيصلي صفر.

-2007: ذهاباً: الوحدات 1 الفيصلي صفر، اياباً: الفيصلي صفر الوحدات صفر.

-2008: ذهاباً: الوحدات 1 الفيصلي 1، اياباً: الفيصلي 1 الوحدات صفر.

-2009: ذهاباً: الوحدات 2 الفيصلي 1، اياباً: الفيصلي 1 الوحدات صفر.

-2010: ذهاباً: الوحدات 1 الفيصلي صفر، اياباً: الوحدات 3 الفيصلي صفر.

-2011: ذهاباً: الوحدات صفر الفيصلي صفر، اياباً: الوحدات صفر الفيصلي صفر.

-2012: ذهاباً: الوحدات 1 الفيصلي صفر، الفيصلي صفر الوحدات 3.

-2013: ذهاباً: الفيصلي 1 الوحدات صفر، اياباً: الوحدات 2 الفيصلي صفر.

-2014: ذهاباً: الوحدات 2 الفيصلي صفر، اياباً: الوحدات 3 الفيصلي صفر.

-2015: ذهاباً: الفيصلي 1 الوحدات صفر، اياباً: الوحدات 1 الفيصلي صفر.

-2016: ذهاباً: الوحدات صفر الفيصلي صفر، اياباً: الفيصلي 2 الوحدات 1.

-2017: ذهاباً: الوحدات 2 الفيصلي صفر، اياباً: الفيصلي 2 الوحدات 2.

-2018: ذهاباً: الفيصلي صفر الوحدات صفر، اياباً: الفيصلي 2 الوحدات 1.

-2020: ذهابا:ً الوحدات 2 الفيصلي صفر، اياباً: الوحدات 2 الفيصلي 1.

-2021: ذهاباً: الوحدات 1 الفيصلي صفر، اياباً: الوحدات 2 الفيصلي صفر.