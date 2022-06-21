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كريشان من إربد :الحكومة ليست غاوية رفع الاسعار

منذ دقيقة واحدة
كريشان من إربد :الحكومة ليست غاوية رفع الاسعار

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء، وزير الادارة المحلية توفيق كريشان إنه تم صرف 950 الف دينار بدل احتساب فروقات الرواتب لجميع موظفي البلديات.
واكد كريشان، خلال لقائه برئيس واعضاء بلدية اربد الكبرى ونواب المحافظة، أن شوارع مناطق بحاجة الى ما يقارب 7 مليون دينار لإعادة تاهيل وترقيع شوارع المحافظة.
وأوضح أن هموم ومشاكل البلديات واحدة فيما يتعلق بالتنظيم والاليات والعمالة والمديونية والذمم المترتبة على المواطنين.
وبين كريشان أن الأردن مر خلال الثلاث سنوات الماضية بظروف اقتصادية قاسية جدا بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية .
واكد أن اقتصاديات بعض الدول تهاوت بسبب الظروف الاقتصادية، إلا أن في الأردن يتم المحافظة على الدينار من الانهيار.
ولفت إلى أن الحكومة ليست غاوية لرفع الاسعار وخصوصا المحروقات، الا ان المحافظة على سعر الدينار يتطلب القيام باجراءات غير شعبوية.
وأضاف كريشان أن هناك ارتفاعات عالمية، مشيرا الى ان التاجر كان يستورد الحاوية من ميناء العقبة بقيمة 900 دينار ارتفعت بجائحة كورونا الى 14 الف دينار.
واعلن نائب رئيس الوزراء عن الانتهاء من إجراءات فصل بلدية لواء بني عبيد عن بلدية اربد الكبرى نهاية الشهر الجاري.
وأوضح كريشان أن الوزارة ستدرس الاتفاقية الموقعة ما بين بلدية اربد والامن العام ومطالبة الاخيرة بمبلغ مليون و300 ألف دينار ومحاولة شطبها وتقليص عدد القوة الامنية في البلدية.
كما اعلن كريشان عن وقف شراء اي الية وخصوصا التي تاتي بمنحة بسبب عدم وجود وكالة لها في الأردن او قطع غيار.


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