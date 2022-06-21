رئيسة الحكومة الفرنسية تقدم استقالتها وماكرون يرفضها

وطنا اليوم:قدمت رئيسة الحكومة الفرنسية، إليزابيث بورن، استقالتها للرئيس إيمانويل ماكرون، فيما رفض الأخير هذه الاستقالة، لتواصل الحكومة تأدية مهامها، بحسب قصر الإليزيه.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قدمت استقالتها للرئيس إيمانويل ماكرون في أعقاب خسارة الحزب الحاكم للأغلبية في الانتخابات التشريعية، لكن رئيس الدولة رفضها.

وقال مسؤول رئاسي لوكالة “فرانس برس” إن “ماكرون يعتقد أن الحكومة بحاجة إلى “الاستمرار في مهمتها والعمل”، وإن الرئيس سيسعى الآن إلى “حلول بناءة” للمأزق السياسي في المحادثات مع أحزاب المعارضة.