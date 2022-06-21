السديري: زيارة الأمير محمد بن سلمان للأردن في غاية الأهمية

وطنا اليوم:قال السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للأردن، الثلاثاء، تعد تأكيداً للروابط والوشائج الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وبين شعبيهما الشقيقين، ووحدة المصير المشترك.

واضاف السفير السديري، أن زيارة سمو ولي العهد للأردن ولقائه بجلالة الملك عبدالله الثاني تأتي ترسيخاً لعلاقات التعاون والتنسيق في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين، فضلا عن كونها دلالة لتحقيق التطلعات وتلبية الطموحات الشعبية والارتقاء بكافة أوجه العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وعزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

وأوضح السفير السديري ان زيارة سمو ولي العهد تعكس أيضا ما يمتلكه البلدان من إمكانات تسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ، ورؤية التحديث الاقتصادي المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي الأردني بتوجيهات ملكية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “بترا”.

وقال إن الزيارة في غاية الأهمية خاصة أنها ستعمل على نقل العلاقات السعودية الأردنية نقلة نوعية وإلى مرحلة جديدة مزدهرة ومتقدمة تنعكس على البلدين الشقيقين وتطلعات شعبيهما، وتعمل على مزيد من التقارب والتعاون والتكامل والانسجام في كافة الملفات المشتركة.