بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

السديري: زيارة الأمير محمد بن سلمان للأردن في غاية الأهمية

منذ 3 دقائق
السديري: زيارة الأمير محمد بن سلمان للأردن في غاية الأهمية

وطنا اليوم:قال السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للأردن، الثلاثاء، تعد تأكيداً للروابط والوشائج الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وبين شعبيهما الشقيقين، ووحدة المصير المشترك.
واضاف السفير السديري، أن زيارة سمو ولي العهد للأردن ولقائه بجلالة الملك عبدالله الثاني تأتي ترسيخاً لعلاقات التعاون والتنسيق في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين، فضلا عن كونها دلالة لتحقيق التطلعات وتلبية الطموحات الشعبية والارتقاء بكافة أوجه العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وعزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقق طموحات الشعبين الشقيقين.
وأوضح السفير السديري ان زيارة سمو ولي العهد تعكس أيضا ما يمتلكه البلدان من إمكانات تسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ، ورؤية التحديث الاقتصادي المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي الأردني بتوجيهات ملكية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “بترا”.
وقال إن الزيارة في غاية الأهمية خاصة أنها ستعمل على نقل العلاقات السعودية الأردنية نقلة نوعية وإلى مرحلة جديدة مزدهرة ومتقدمة تنعكس على البلدين الشقيقين وتطلعات شعبيهما، وتعمل على مزيد من التقارب والتعاون والتكامل والانسجام في كافة الملفات المشتركة.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

10:28

السفارة الأمريكية تفتح مواعيد مقابلات تأشيرة الزيارة

10:02

عطل يصيب آلاف المواقع الإلكترونية حول العالم

09:41

نقابة السيارات العمومية : رفع الأجرة على المواطن ليس حلا

09:36

لا وفيات في الأردن إثر حوادث السير خلال 24 ساعة

09:33

افتتاح دورة الإجراءات الجمركية لموظفي شركات التخليص بجامعة جدارا

09:26

الخدمة المدنية يعلن توفر 5 وظائف شاغرة بالفئة الثالثة

09:18

ارتفاع اسعار حليب الأطفال بالأردن 8%

09:13

وفيات الثلاثاء 21-6-2022

09:10

انخفاض ملموس على الحرارة الثلاثاء

08:31

السفارة الأمريكية في اسرائيل: زيارة بايدن ستجري كما هو مخطط لها رغم التغيرات السياسية

06:06

وزير الخزانة الأمريكي الأسبق يتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة

06:01

إسرائيل تعلن إحباط تهريب 13 قطعة سلاح من الأردن

05:55

مخترع الـ”واي فاي”: شخصيتي العربية أخرت من شهرتي العالمية

01:06

الشواربة يعرض الخطة الاستراتيجية للامانة امام اعضاء الرابطة الاردنية اللبنانية .

00:56

انطلاق اعمال الملتقى الاقليمي حول الثقافة والمستقبل الحضري

00:48

جمعية نور السما الخيرية تكرم الرئيس التنفيذي لجمعية المهمة الموحدة للإغاثة والتنمية

00:39

كلب يعقر طفلا في شفتيه بالمفرق

00:13

نفذ مركز السلام للتنمية وحقوق الإنسان ندوة حوارية ضمن برنامج التدريب والتأهيل للشباب في مرحلته الرابعة بلواء الاغوار الشمالية

23:49

مع وصول 40 ألف حاج إيراني لمكة.. طهران تكشف معلومات عن عودة العلاقات مع الرياض

23:45

النائب حسن الرياطي يطعن بقرار مجلس النواب المتضمن زوال صفة النائب عنه وحرمانه من المستحقات

23:42

الرياطي ” يطعن ” بقرار مجلس النواب المتضمن زوال صفة النائب عنه وحرمانه من المستحقات

23:24

يحدث في مجتمع “الفرجة”

23:23

وزير الداخلية: اللجوء له كلف أمنية واقتصادية واجتماعية

21:42

البدور: قد تظهر متحورات جديدة من كورونا.. ولن نعود إلى الخلف

21:08

عاجل – إطلاق نار على زيلينسكي خلال زيارته السرية إلى لوغانسك

21:03

بن سلمان في عَمان مساء الثلاثاء

20:53

الأغذية العالمي : سنضطر لتخفيض الحصص التموينية للاجئين

20:48

مصدر : لا تعديل وزاري على حكومة الخصاونة

20:43

إبنة بايدن تفضح والدها .. الشعب الأمريكي مصدومٌ من رئيسه ومُطالبات بمُحاكمته

20:24

الكوفحي: البلدية تعمل بكل الوسائل المتاحة لمحاربة الفساد

20:15

بواسطة كلب وخنجر .. أسلوب جديد للسرقة في عمّان

19:43

الجعافرة ينفي وصول مياه حمراء إلى منازل الأهالي في الأغوار

19:33

رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي في الأردن

19:25

بينيت ولابيد يتفقان على حل الكنيست وتعيين الأخير رئيساَ للوزراء

19:23

المعشر غير متفائل ، الحديد عينها على الخارجية ، مشاريع طوقان تتدحرج ، هل يقترب القضاة من الرابع ؟ الصفدي يزور الأردن ، أين الذنيبات ؟ النسور جاف تواصلياً، نفاع في كل الاتجاهات ، شركس والأضواء ، المعارض التائب ، تنفيعات الجامعات، النصاب البرلماني مكتمل في الميثاق 

19:19

الملكية: ارتفاع أسعار وقود الطائرات 100% منذ بداية العام

19:16

وزير العمل: لن نعلن عن فرص وظيفية إلا إذا كانت حقيقية

18:38

ابو عواد :الاوضاع السيئة بالمراكز الصحية وعلينا العمل على تحديثها وتطويرها في”الزهور والمريخ والنظيف”

18:34

الكايد: الزرقاء أبرز المحافظات الاردنية الناجحة صناعيا

17:58

لجنة المياه والري تلتقي مدير المياه في محافظة جرش

17:02

قبيل زيارة ابن سلمان.. لجنة المعتقلين الاردنيين في السعودية تطالب بالإفراج عنهم

16:45

نفوق العشرات من غزلان الريم في العراق بسبب الجوع

16:15

الملك يعرب عن دعمه لتطوير عمل الهيئة المستقلة للانتخاب

16:13

تمديد توقيف شخص متَّهم بتسمم عدد من الطلبة في إحدى الجامعات

16:01

مشاجرة كبيرة على دوار الجي كي في الزرقاء

15:44

النائب فريحات : شراء المياه من الاحتلال ممنهج

15:30

البراءة لنائب حالي والسجن سنتان لشقيقه في قضية الدمغة المزورة

15:24

بلدية اربد تحيل سائق للإدعاء العام للإشتباه بسرقته 15 الف لتر ديزل بشهرين

وفيات

وفيات الثلاثاء 21-6-2022وفيات الاثنين 20-6-2022وفيات الاحد 19-6-2022نعي فاضل: الشاب عهد محمد محمود الحامدالحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة الشاب عهد ملكاوي من مدينة اربد