الأغذية العالمي : سنضطر لتخفيض الحصص التموينية للاجئين

وطنا اليوم:قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنه سيضطر قريباً إلى إجراء المزيد من التخفيضات في الحصص الغذائية للاجئين، مشيراً إلى أن اللاجئين الذين يعيشون في إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان وأوغندا هم الأكثر تضرراً.

وبحسب الموقع الرسمي للبرنامج، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي: بما أن الجوع العالمي يرتفع كثيراً إلى ما هو أبعد من الموارد المتاحة لإطعام جميع الأسر التي هي في أمس الحاجة إلى مساعدة برنامج الأغذية العالمي، فنحن مضطرون لاتخاذ قرار مفجع يقضي بخفض الحصص الغذائية للاجئين الذين يعتمدون علينا في بقائهم على قيد الحياة