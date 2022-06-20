بواسطة كلب وخنجر .. أسلوب جديد للسرقة في عمّان

وطنا اليوم:قال شهود عيان يوم الإثنين، إن أحد الأشخاص استخدم أسلوباً جديداً لمحاولة سرقة نقود وهاتف سيدة في عمان.

وأضاف الشهود أن شاباً كان يتنزه مع كلب في أحد الشوارع، وعندما شاهد سيدة أطلقه عليها لكنها لم تخف منه، وتعاملت معه ثم تابعت مسيرها.

وأشاروا إلى أنه بعد ذلك وبعد سيرها في الطريق قام الشاب بلحاقها مرة أخرى، ومهدداً إياها بإعادة إطلاق الكلب عليها إن لم تعطه هاتفها ونقودها، ثم أشار إلى خصره حيث كان يضع خنجراً.

وفشلت محاولة الشاب بسرقة السيدة وفشل أسلوبه الجديد، بعدما عاجلته بلكمة على وجهه أوقعته أرضاً.