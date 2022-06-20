الكايد: الزرقاء أبرز المحافظات الاردنية الناجحة صناعيا

وطنا اليوم _ استضافت غرفة صناعة الزرقاء ظهر اليوم السيد عبد الفتاح الكايد المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في لقاء مفتوح بحضور محافظ الزرقاء بالإنابة حسن الجبور وحسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء وعدد كبير من أصحاب القطاعات الاقتصادية والصناعية في المحافظة.

ورحب السيد فارس حموده رئيس غرفة الصناعة بالكايد والحضور مثمناً زياراته المتكررة لغرفة صناعة الزرقاء والتنسيق المستمر مع القطاعات الاقتصادية والصناعية في المحافظة مؤكدا على أهمية دور المؤسسة في تطوير القطاع الصناعي في الزرقاء خلال السنوات الماضية، كما رحب محافظ الزرقاء بالإنابة بالجهود التي تبذلها المؤسسة في دعم القطاع الاقتصادي خاصة في هذه المرحلة التي تشهد جهودا وطنية حقيقية لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

وبالمقابل أكد الكايد بأن الحكومة قد أولت جل اهتمامها لدعم وتطوير القطاع الصناعي خاصة في الزرقاء حيث تم إحالة عطاء المرحلة الأولى لإنشاء مدينة الزرقاء الصناعية مؤكدا على أن المحافظة تعتبر مركزاً أساسياً للصناعة في الأردن لقربها الجغرافي من المدن ذات الكثافة السكانية العالية بالإضافة الى توفر الايدي العاملة وقربها من الحدود الدولية مع الأسواق التقليدية الرئيسية وأكد أن نمو حجم الصناعات في مناطق كالهاشمية ووادي العش مؤشرا على الميزة التنافسية التي تكتسبها المحافظة في قطاع الصناعة، مبينا أن صادرات الزرقاء تشهد زيادة مضطردة وبنسب نمو طبيعية وبالمقابل تسجل المحافظة أدنى نسب من البطالة بين باقي المحافظات حسب الإحصاءات الرسمية، ودعا الكايد الصناعيين الى الاستفادة من برامج دعم كلف شحن الصادرات ودعم عمليات التسويق التي تقدمها برامج المؤسسة بالإضافة الى إقامة مشاريع مساندة تخدم القطاع الصناعي في المحافظة.

وكان الكايد يرافقه فريق يضم عدد من كبار موظفي المؤسسة بزيارة الى مصنع يونيفرسال لانتاج زيت الذره للمستثمر محمد الويس والذي تلقى دعما مباشرا من المؤسسة حيث اطلع على عملية الإنتاج مؤكدا الاستعداد لتذليل أي عقبات لدعم وتطوير الإنتاج في ظل سياسة الامن الغذائي التي ركزت عليها رؤية التحديث الاقتصادي.

كما قام وفد المؤسسة بمرافقة رئيس غرفة صناعة الزرقاء بزيارة الى منطقة وادي العش الصناعية ولاطلاع على مصنع أبو شقدم لأبواب الأمان والذي استفاد من برنامج الترابطات الصناعية الذي أطلقته المؤسسة العام الماضي.