مشاجرة كبيرة على دوار الجي كي في الزرقاء

وطنا اليوم:وقعت مشاجرة واسعة اليوم الأثنين بين مجموعة من الاشخاص على دوار “جي كي” بمحافظة الزرقاء داخل أحد المخابز دون وقوع إصابات وإنما أضرار مادية.

وقال مصدر أمني إن المشاجرة اندلعت بين مجموعة من الأشخاص على دوار الجي كي في الزرقاء حيث تم التعامل معها وضبط اطرافها واصطحابهنم الى المركز الامني لاتخاذ الاجراء القانوني بحقهم.

وبين المصدر الامني الى انهلا يوجد أي اصابة تذكر بين اطراف المشاجرة وإنما اقتصرت على وقوع اضرار مادية في احد المحال التجارية.

وبين شهود عيان أن سبب المشاجرة يعود الى مشادة كلامية بين أحد الأشخاص مع العاملين في أحد المخابز ، حيث قام الشخص بالإعتداء على المخبز برفقة عدد من الأشخاص وقاموا بالإعتداء على الموظف والتسبب بأضرار مادية للمخبز