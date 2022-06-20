بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

حماده يبحث تعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي مع أميركا

منذ 24 ثانية
حماده يبحث تعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي مع أميركا

IMG 20220620 WA0144 - وطنا نيوز

وطنا اليوم – بحث ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حماده، مساء أمس الاحد، مع الملحق الأقليمي لوزارة الزراعة الاميركية اليزابيث ميلر، سبل تعزيز التعاون الزراعي والامن الغذائي بين البلدين الصديقين.
واكد حماده ان قطاع الزراعة والامن الغذائي بالمملكة يحظى باهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعواته المستمرة لجعل الاردن مركزا اقليميا للغذاء بالمنطقة.
ولفت الى الدور الذي لعبه قطاع المواد الغذائية خلال جائحة فيروس كورونا، مؤكدا ان المستوردين والتجار استطاعوا ادامة مستوردات المملكة من الغذاء وتوفير مخزون استراتيجي منها، حيث لم يسجل نقص باي سلعة وكانت عمليات التزويد تتم بكل سلاسة.
واشار حماده الى الدور الذي تلعبه غرفة تجارة الاردن كونها مظلة القطاع التجاري والخدمي، في متابعة مختلف الملفات الاقتصادية التي تهم البلاد وبمقدمتها قضية الأمن الغذائي وذلك من خلال معالجة اية صعوبات تواجه العاملين بالقطاع من خلال التنسيق المستمر مع المؤسسات الرسمية.
ولفت الى ان القطاع يواجه العديد من التحديات التي تتصل بالجمارك والضرائب والفحوصات وغيرها، مؤكدا ان صناعة الغذاء الاردنية ورغم الصعوبات استطاعت ان تجد لها مكانة بالاسواق التصديرية وبخاصة الاميركية.
واشار حماده الى ضرورة ان يكون هناك دعم من قبل الولايات المتحدة لقطاع المواد الغذائية الاردني وبخاصة في ظل تبعات الحرب الروسية الاوكرانية وما نتج عنها من نقص بالامدادات من الزيوت النباتية والقمح.
وشدد على ضرورة ان تعمل الولايات المتحدة كذلك على مساعدة الاردن من خلال اقامة استثمارات بالقطاع الزراعي والاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، الى جانب التشبيك مع الشركات الاردنية العاملة بانتاج وتصدير المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية.
واكد حماده ان الاردن استفاد كثيرا من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين المملكة والولايات المتحدة الاميركية والتي منحت المنتجات الوطنية من الدخول للسوق الاميركية والمنافسة فيها.
واشار حماده إلى أن قطاع المواد الغذائية يشكل نحو 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد يتجاوز 70 الف منشاة في مختلف انحاء البلاد يعمل فيها 250 ألف عامل، فيما تصل مستوردات المملكة السنوية من الغذاء ما قيمته 4 مليارات دولار.
بدورها اكدت ميلر حرص الولايات المتحدة الاميركية على دعم القطاع الزراعي بالاردن وازالة اية معيقات تقف في طريق انسياب التجارة بين البلدين، الى جانب تعزيز التواصل والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، مشيدة بالمستوى المتقدم الذي حققته صناعة المواد الغذائية بالاردن.
واشارت الى وجود مجموعة من البرامج التي تساعد على دعم القطاع الزراعي والغذائي بالأردن والتي تشمل مجالات عدة من بينها تدريب وتأهيل الكوادر العاملة بهذا القطاع.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

10:39

الأمنّ يكشف عن 19 ألفا و310 جرائم العام الماضي

10:34

60% تراجع الطلب على الالبسة لشهر حزيران الحالي

10:22

البروفيسور شاروخ شاريات يحاضر في عمان الأهلية

10:04

إتلاف طن من الأغذية منتهية الصلاحية في معان

09:55

كم دفع الأردنيون لحضور حفل محمد رمضان في العقبة

09:51

كهرباء اربد تكرم “العنانزة” الفائز بالمركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القران الكريم

09:42

وفيات الاثنين 20-6-2022

09:34

الأردنيون يُقبلون على السيارات الكهربية هربا من غلاء البنزين

09:28

النجار يوضح بشأن شراء كميات مياه جديدة من الاحتلال

09:21

نادي الفيصلي يشعل الشمعة التسعون 90 لتأسيسه

09:16

رئيسة وزراء فرنسا: نتيجة الانتخابات خطر على البلاد

09:12

ضبط حدث أثناء قيادته مركبة على “الحزام الدائري” بإربد

09:08

توجه لتثبيت أعباء “الديون” دون تأثر الأقساط برفع الفائدة

09:05

3 شركات تتقدم بطلب استيراد أسطوانات الغاز البلاستيكية

06:19

مشروع المدينة الإدارية يعود للواجهة مجدداً و 2050 هو العام المتوقع لافتتاحها

06:09

مهرجان جرش هذا العام تحت عنوان جديد

06:03

رسميا.. حزب ماكرون يخسر غالبيته في البرلمان الفرنسي

05:55

جنودُنا يُصلّون على حديد بنادقهم !!

05:53

القبج بطلب إحالته إلى التقاعد لحالته الصحية

02:22

كتيبة الرد السريع تهدي والد الشهيد عهد ملكاوي درعاََ تذكارياَ تقديراَ من زملائه لوالده وذويه

23:58

التحديث الاقتصادي.. بين التوصيف والتطبيق

23:49

الطهروي يكتب حول الرؤية الاقتصادية لحزب جبهة العمل الاسلامي

23:12

ارتفاع عالمي على أسعار الأرز بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار الأسمدة

23:11

كيف سيتأثر الاقتصاد الاردني بالتضخم في أميركا؟

22:36

رئيس بلدية إربد: سنطبق العدالة في استحقاق “المكافآت الشهرية”

21:53

مشروع نظام للمستشفيات الخاصة يحد من المبالغة بفواتير علاج غير الأردنيين

21:40

الأوقاف تنوي تعيين 420 أمام ومؤذن قريباً

21:23

اربد .. السجن لشخص وفتاة ابتزا سائق طلبات توصيل

21:02

طوقان مؤكداً: أينما وجد الفوسفات الأردني يوجد هنالك اليورانيوم

20:57

توضيح من وزارة الزراعة بشأن استيراد الموز

20:35

الخلايلة: هجمة شرسة من جماعة الاخوان على الوزارة ووزيرها

20:34

دانيا محمد الرواشدة مبارك الماجستير

20:34

“نطلب من الجميع مغادرة منازلهم”.. أوامر لسكان منطقة ألمانية

20:30

النبر: مالية النواب أوصت بتحويل ملف متعلق بتطوير العقبة الى مكافحة الفساد

20:27

طوقان: الأردن سيصبح مركزا لبنك وقود نووي

20:24

حجاوي: الوضع الوبائي في الأردن تحت السيطرة وعلينا الحذر

20:23

العمل الإسلامي يكرم فريق إعداد مشروع “رؤية الأردن 2030”

20:13

إطلاق عقد عمل موحد للعاملين في قطاع الازهار لحماية حقوقهم

20:05

حديث مثير للمعشر: الإصلاح ما زال يصطدم بالحائط

20:02

الضمان : إطلاق برنامج استدامة ++ أواخر الشهر الحالي

19:55

الخطاب الأردني الحديث

19:55

القدرة الشرائية للإيرانيين تنهار وبعضهم يأكل خبزاً فقط

19:35

الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

19:33

العمل الإسلامي يكرم فريق إعداد مشروع “رؤية الأردن 2030

19:26

باحث اردني: هل تظنون أن السفير يتسلى و هو يستمع لتحليلات يقدمها رؤساء وزارات سابقين

19:21

رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العلاونة

19:20

الملك يعود إلى أرض الوطن

19:18

تعمم آلية دوام المدارس بالعطلة الصيفية

وفيات

وفيات الاثنين 20-6-2022وفيات الاحد 19-6-2022نعي فاضل: الشاب عهد محمد محمود الحامدالحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة الشاب عهد ملكاوي من مدينة اربدوفيات الجمعة 17-6-2022