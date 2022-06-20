60% تراجع الطلب على الالبسة لشهر حزيران الحالي

وطنا اليوم:قدر نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان تراجع الطلب على الالبسة للموسم الصيفي والتجهيزات لموسم عيد الاضحى بنسبة 50 الى 60% لشهر حزيران الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ولفت علان في تصريح الى ان حالة التراجع في الطلب على الالبسة تعود على عدة عوامل اهمها التخوفات من ارتفاع الاسعار العالمي وحالة الارتباك التي تسود العالم من جهة وتراجع القدرة الشرائية من جهة اخرى.

وتوقع علان ان ينعكس قرار تأجيل اقساط قروض الافراد خلال الاسبوع المقبل ايجابا على الاسواق نظرا لتوفر سيولة بسبب تأجيل اقساط القروض موضحا ان هذه الخطوة ستنعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد من خلال انها ستنشط الاسواق وعمليات الشراء لمستلزمات عيد الاضحى المبارك. وتوافقت البنوك في المملكة وبالتنسيق مع البنك المركزي الأردني، على تأجيل أقساط قروض الأفراد عن شهر حزيران الحالي دون استيفاء عمولة تأجيل القسط. وتأتي هذه المبادرة من البنوك العاملة في الأردن في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات تخفيفية?تسهل على المواطنين وتذلل التحديات المالية التي قد يواجهونها، وفي إطار دور البنوك التنموي والتحفيزي للاقتصاد الأردني من خلال توفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع في زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام.

كما بينت الجمعية أن على العملاء الذين لا يرغبون بالتأجيل التواصل مع البنوك التي يتعاملوا معها لإبلاغهم بعدم رغبتهم بالتأجيل.

ولفت علان » الى ان الاسواق بحاجة ماسة الى حزم تمويلية في ظل ماتشهده من تراجع في القدرة الشرائية من جهة وارتفاع اسعار السلع من جهة الاخرى موضحا ان الامر يتطلب تقديم حزم تمويلية من خلال تأجيل اقساط القروض للمواطنين والقطاعات التجارية.

وكان علان قد طالب خلال وقت سابق بتكرير تجربة تأجيل اقساط القروض كل ثلاثة شهور نظرا لانها اثبتت فاعليتها على القطاعات التجارية وعلى المواطنين من خلال توفر السيولة وقيام المواطنين بعمليات الانفاق في الاسواق وقدر علان حجم مستوردات الالبسة والاحذية لموسم عيد الاضحى المبارك بنحو 35 مليون دينار