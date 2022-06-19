“نطلب من الجميع مغادرة منازلهم”.. أوامر لسكان منطقة ألمانية

وطنا اليوم _ أعلنت السلطات الألمانية، الأحد، إجلاء ما يقارب 700 شخص قرب برلين، بسبب حريق امتد على مساحة نحو 100 هكتار، بينما تضرب موجة حر استثنائية البلاد وجزءا من أوروبا.





وصرح متحدث باسم منطقة بوتسدام ميتلمارك لوكالة فرانس برس، أنه تم إخلاء “ثلاثة أحياء” في مدينة تريوينبرايتزن الواقعة في براندنبورغ المحيطة بالعاصمة الألمانية الأحد أي “حوالي 700 شخص”.



وأتى الحريق الذي اندلع مساء الجمعة بحسب وسائل إعلام محلية، على حوالي 100 هكتار في هذه المنطقة الريفية في محيط بلدية تريوينبرايتزن حيث يعيش 8 آلاف نسمة.

وكتبت رئاسة البلدية على تويتر متوجهة إلى سكان الحي: “نطلب من جميع السكان مغادرة منازلهم (..) هذا ليس اختبارا”.



وتم إنشاء مساكن طوارئ في مبنى البلدية.



وفي 2018 شهدت هذه المنطقة حريقا التهم 400 هكتار من الغابات.



وساهمت الرياح القوية خصوصا في انتشار الحريق بسرعة وتجعل عمل قوات التدخل صعبا، بحسب السلطات.



وقالت السلطات السبت إن رقعة الحريق اتسعت “سريعا”.



وتقدم عدة مروحيات تابعة للشرطة الفدرالية والجيش دعما جويا لعناصر الإطفاء، وتجلب المياه من بحيرة قريبة من المنطقة وفقا لصور نشرها الجيش الألماني.



ويأتي هذا الحريق في وقت يشهد قسم من ألمانيا وأنحاء أخرى في أوروبا موجة حر استثنائية غير مسبوقة منذ أيام.