النبر: مالية النواب أوصت بتحويل ملف متعلق بتطوير العقبة الى مكافحة الفساد

وطنا اليوم _ أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب عمر النبر، أن اللجنة أوصت بتحويل ملف شراء أسهم من قبل شركة تطوير العقبة في إحدى الشركات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أثناء مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.



وأضاف النبر أن اللجنة أوصت أيضا باسترداد بعض الأموال من بعض الأشخاص المسؤولين عن عمليات الشراء في الشركة.



ولفت النبر إلى أن القرار جاء بناء على توصية تقرير ديوان المحاسبة، حيث وجدت اللجنة أن هناك عيوبا وشبهات بالقرار، وتم التصويت من قبل اللجنة بتحويل الملف لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.



وكان ديوان المحاسبة أورد بتقريره أن الهيئة العامة في شركة تطوير العقبة في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/5/2017 قرر الموافقة على قرار مجلس الادارة رقم 50/2017 والقرار رقم 54/2017 بتاريخ 12/4/2017 والمتعلقين بشراء كامل الاسهم المملوكة للمساهم شركة ….. في شركة العقبة لتطويرالاسواق الاستثمارية المساهمة الخاصة المحدودة بقيمة 995,000 دينار، علما بأنه يوجد رصيد مستحق على الشركة بقيمة 3,065,082 دينار، وخسائر متراكمة مجموعها 1,378,914 دينار دون بيان الجدوى من هذه العملية.