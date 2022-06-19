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تجارة الاردن تنظم المنتدى العربي الأول للحلي والمجوهرات

منذ 27 ثانية
تجارة الاردن تنظم المنتدى العربي الأول للحلي والمجوهرات

وطنا اليوم:تنظم غرفة تجارة الاردن وبمشاركة الاتحاد العربي للذهب والمجوهرات، والنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، يوم غد الاحد في عمان، فعاليات المنتدى العربي الأول للحلي والمجوهرات.
ويشكل المنتدى الذي سيشارك به تجار من مصر وقطر والكويت ومؤسسات رسمية اردنية معنية بقطاع الذهب والمجوهرات، منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبناء علاقات تجارية واستثمارية بين الدول الاعضاء بالاتحاد.
واشار ممثل قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي، في بيان اليوم السبت، ان المنتدى سيناقش العديد من القضايا التي تتعلق بشهادات وقواعد المنشآ العربية، وواقع سوق المجوهرات، والمعطيات المستقبلية العالمية لأسعار الذهب، ووضع الاردن على خريطة المجوهرات العرببة.
وبين القواسمي ان المنتدى يمثل فرصة للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة بقطاع الحلي والمجوهرات العربي وبما يحقق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون المشترك بقطاع الذهب والمجوهرات، ولا سيما في ظل المعطيات الاقتصادية الدولية الحالية.
والاتحاد العربي للذهب والمجوهرات منظمة عربية يعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويتخذ من بيروت مقرا له، و يهدف الى تنمية وتطوير وتدعيم وتنسيق مجالات عمل اعضائه وتوثيق الروابط بينهم والإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الاقطار العربية.


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