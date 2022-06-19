بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بريطانيا على موعد مع أكبر إضراب للسكك الحديدية منذ 30 عاماً

منذ دقيقتين
بريطانيا على موعد مع أكبر إضراب للسكك الحديدية منذ 30 عاماً

وطنا اليوم:هاجم وزير النقل البريطاني غرانت شابس، الأحد، الإضراب المزمع تنفيذه الأسبوع الجاري في قطاع السكك الحديدية، وهو الأكبر من نوعه منذ 30 عاما.
واعتبر وزير النقل البريطاني، أن إضراب عمال السكك الحديدية المزمع هذا الأسبوع “خطأ فادح”، محذرا من أن الناس لن يتمكنوا من الذهاب إلى المستشفيات أو الامتحانات المدرسية أو العمل، وفقا لرويترز.
وقال شابس لشبكة سكاي نيوز “إنها كارثة، هذه ليست الطريقة المناسبة مع السكك الحديدية. ليس هناك فائدة من هذا”.
والسبت، أعلن اتحاد نقابات عمال السكك الحديد والنقل البحري والبري، تنفيذ أكبر إضراب في تاريخ القطاع منذ 30 عاما بعد فشل المحادثات حول الأجور، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال الأمين العام للاتحاد النقابي ميك لينش إن نقاشات جرت في الأسابيع الأخيرة مع هيئة البنى التحتية لشبكة السكك الحديد وشركات القطارات ومترو الأنفاق في لندن. لكنه أشار إلى عدم التوصل إلى “تسويات قابلة للتطبيق”.
وفشل المحادثات يعني مشاركة أكثر من 50 ألف عامل الأسبوع المقبل في إضراب عام أيام الثلاثاء والخميس والسبت. كذلك سيُضرب عمال مترو الأنفاق في لندن لمدة 24 ساعة الثلاثاء.
ويتزامن التحرّك مع أحداث كبرى مرتقبة لا سيما مهرجان الموسيقى في غلاستونبوري والامتحانات الرسمية.
ومن المتوقّع أن يؤدي التحرّك إلى اضطرابات على صعيد حركة النقل لكن الاتحاد دافع عن قراره محمّلا المسؤولية للحكومة المحافظة وقرارها اقتطاع مليارات الجنيهات الاسترلينية من ميزانية شبكة النقل.
وشدّد الاتحاد على أن القطاع شهد إلغاء وظائف كثيرة، كما أن أجور من تبقى من عمال لم تعد تكفيهم بسبب ارتفاع التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ 40 عاما.
وقال لينش “في مواجهة هذا الهجوم الكبير” على العاملين في القطاع لا يمكن لاتحاد نقابات عمّال السكك الحديد والنقل البري والبحري أن يقف متفرجا.
وتابع “لذا… نؤكد أن الإضراب المقرر في 21 و23 و25 حزيران/يونيو سيحصل”.
وتوقّعت “ريل ديليفري غروب” وهي هيئة تمثل الشركات المشغلة لقطارات النقل والشحن أن يتأثر بالإضراب “ملايين الأشخاص”، وتعهّدت أن تحاول تشغيل أكبر قدر من الخدمات لكنّها حذّرت من “اضطرابات كبرى سيتعذّر تجنّبها” مشيرة إلى أن “أجزاء من الشبكة ستكون خارج الخدمة”.
وبحسب اتحاد عمال السكك الحديد والنقل البحري والبري سيكون إضراب الأسبوع المقبل الأكبر الذي يشهده القطاع منذ العام 1989، وسيترافق على الأرجح مع اضطرابات على صعيد حركة الملاحة الجوية بعدما اضطرت شركات طيران إلى إلغاء رحلات بسبب النقص في عديد طواقمها، ما أدى إلى تأخر رحلات وتسبب بنقمة كبيرة.
وقالت وزارة النقل إن قرار اتحاد عمال السكك الحديد والنقل البحري والبري “مخيب للغاية وسابق لأوانه” وحذّرت من خطر يمكن أن يتهدد الوظائف إذا تخلى الركاب عن السكك الحديد في توقيت يسعى فيه القطاع إلى التعافي من تدهور شهده من جراء جائحة كوفيد-19.
وقال متحدث باسم الوزارة “نحض اتحاد عمال السكك الحديد والنقل البحري والبري على إعادة النظر في قراره لنتمكن من إيجاد حل يلبي تطلعات العمال والركاب ودافعي الضرائب على السواء”


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

14:48

“حزب الانصار” في الاغوار الشماليه

14:40

الدغمي يبحث سبل تعزيز أواصر العلاقات مع كوريا الجنوبية

14:21

فيلادلفيا تستعد لإقامة حفل تسليم جوائز الجامعة‎‎

14:06

بعد ادعاء فتيات بتعرضهن للاعتداء.. الأمن يحقق

14:02

استقالة ابو طعيمة من تدريب الحسين والاستعانة بمدرب ألماني

13:57

تطبيق برنامج توصيل الأدوية في مركز صحي اللويبدة وأبو نصير

13:53

سماوي : تكلفة مهرجان الفحيص نحو 400 ألف دينار

13:47

تجار الماشية في قطر يكثفون مستورداتهم من الأردن

13:41

السياحة الوافدة : 70% حجوزات المكاتب خلال الموسم المقبل

12:38

الملك إلى شرم الشيخ للقاء الرئيس المصري والعاهل البحريني

12:35

أسرة الفيصلي تتغنى بإنجازاته في احتفال مهيب

12:33

استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب قلقيلية

12:30

توصية بتحويل شراء أسهم من شركة تطوير العقبة للفساد

12:22

أبناء الأردنيات والمطلقة والأرملة فئات مشمولة بدعم التعرفة الكهربائية

12:17

العضايلة ينفي فصل موظفين من حزب جبهة العمل

12:14

موظفو البنك الأردني الكويتي يزرعون 200 شجرة مثمرة بالتعاون مع العربية لحماية الطبيعة

12:11

سائقو سرافيس على خطوط حيوية يتوقفون عن العمل

12:10

مسؤول أوكراني: القوات الروسية تتقدم نحو خاركوف

12:02

مجدداَ .. تسريبات الوثائق تضرب الأردنيين

12:01

عام مضى «تحديث المنظومة السياسية».. وما زالت الماكينة تهدر

11:51

مشروع بحثي أردني يفوز بجائزة عالمية

11:50

قرار رفع أسعار الفائدة في المملكة يدخل حيز التنفيذ

11:21

الكويت تدرس منع تأشيرات 10 دول أغلبها أفريقية

11:10

الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب

11:01

الاقتصاد الرقمي توضح حول منصة تسجيل الصف الأول

10:54

الآلاف يتظاهرون في لندن احتجاجا على أزمة غلاء المعيشة

10:46

الضمور: بدء صرف مخصصات دعم ارتفاع المحروقات الشهر المقبل

10:42

قائد الجيش البريطاني يدعو للاستعداد لحرب عالمية ثالثة مع روسيا

10:02

بلدية إربد: إنهاء خدمات 80 موظفا وتوقف شكاوى الرشوة

09:57

الأشغال : عطاءين لتأهيل الجزء المتبقي من الطريق الصحراوي

09:52

تمديد فترة تعديل فواتير الكهرباء المشمولة بالدعم

09:49

ضبط آلية ثقيلة تضع لوحات غير مشروعة ومنتهية الترخيص منذ 13 عاما

09:43

ابو عاقولة : رؤية التحديث الاقتصادي طموحات مشروعة في قطاع منظومة النقل والخدمات

09:40

أسبوعان يفصلان الأردنيين عن بشائر بئر السرحان

09:30

مصدر: المطاعم تبالغ بارتفاع الكلف للحفاظ على هوامش الربح

09:27

وفيات الاحد 19-6-2022

09:24

رجل ثمل يستدرج طفل مصاب بالتوحد الى منطقة مهجورة ويتحرش به في إربد

09:20

وفاتان و32 اصابة بـ367 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

09:13

نانسي عجرم تسحر جمهورها في حفل الأردن بـ «إطلالة خيالية»

09:10

2,5 مليون دينار لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في عمّان

09:00

بالونات اختبار… أم حل على حساب الأردن؟!

09:00

بعد وضع اللمسات الاخيرة ما قبل التأسيس، البطاينة يخاطب زملاؤه في “إرادة”

08:45

عاجل | نهار السعيدات نقيبا لنقابة المحروقات

08:38

الاردن يحتل المرتبة الثالثة في ترتيب الدول العربية على “مؤشر السلام العالمي” لعام 2022

08:29

توجيه كتاب إلى الخدمة المدنية لاعتبار الصحافة مهنة خطرة

08:19

السجن لشخص وفتاة ابتزا عامل توصيل طلبات في اربد

07:16

عبدالله النفيسي يثير تفاعلا بتصريح عن بدو الجزيرة العربية و”الفلسطيني أوروبي”

23:45

سمفونية حرة

وفيات

وفيات الاحد 19-6-2022نعي فاضل: الشاب عهد محمد محمود الحامدالحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة الشاب عهد ملكاوي من مدينة اربدوفيات الجمعة 17-6-2022وفيات الخميس 16-6-2022