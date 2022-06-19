بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

ابو عاقولة : رؤية التحديث الاقتصادي طموحات مشروعة في قطاع منظومة النقل والخدمات

منذ 3 دقائق
ابو عاقولة : رؤية التحديث الاقتصادي طموحات مشروعة في قطاع منظومة النقل والخدمات

وطنا اليوم:قال نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة ان الأردن اطلق برعاية ملكية سامية رؤية طموحة وحلم مشروع لتحديث الاقتصاد الوطني وهي تشمل عصب ودورة حياة الاقتصاد الوطني وهو قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي يعتبر شريان يبث الحياة في مختلف القطاعات الإنتاجية ويؤمن تدفق واردات وصادرات البلاد من مدخلات الانتاج إلى نقل السلع داخل البلاد وخارجها.

وبين ابو عاقولة ان الرؤية الاقتصادية تنظر الى المتغيرات والمستجدات الوطنية والمحلية والاقليمية والمنافسة الحادة محليا واقليميا إلى قطاع النقل والخدمات إلى انتاج استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية كما تقوم هذه الاستراتيجية بالبناء على نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف كتحديات والتي يجب أن تتحول إلى فرص ، كما تعودنا في اردن الإعجاز والإنجاز .
واكد ان نقاط القوة تتمثل بالموقع الجغرافي المتميز حيث يعد الاردن بوابة الأسواق إلى الخليج العربي، والعراق وسوريا ولبنان ومصر وحلقة الوصل مع اوروبا وشمال افريقيا من خلال المعابر البرية وميناء العقبة البحري.
واضاف ان امتلاك الأردن لشبكة الطرق التي تصل شمال البلاد وجنوبها بشرقها وغربها، وامتلاك المرافئ البرية والجوية والبحرية المتطورة القادرة على ترجمة طموحات الاستثمار والقطاعات المختلفة.

وقال ابو عاقولة ان الكوادر والموارد البشرية الرسمية ( الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل ) والقطاع الخاص المدربة والمؤهلة والقادرة وبما تمتلك من خبرة وعراقة يشهد لها من يتعامل معها انها قادرة على خلق واقع مختلف دائما .

واضاف ان قدرة قطاع النقل والخدمات على التكييف الدائم مع كافة الظروف الاستثنائية والتوسعية ، يشهد له بذلك سجل الاداء وإلانجاز خلال عشرات السنوات من تاريخ البلاد ، ولعل شاهدنا في آخر عامين من خلال قدرة القطاع في جائحة كورونا الابقاء على عجلة الانتاج في استدامة سلاسل العمل المختلفة.
اضافة الى تكاملية مفردات وسائل النقل (البرية والجوية والبحرية) مع بعضها البعض ، وتكاملية البنى التحتية للخدمات مع أحجام التوسع من أنظمة التخزين والتبريد وغيرها .
وشدد ان الاردن يمتلك قاعدة هامة من العلاقات والاتفاقيات والشراكات الثنائية تستطيع أن تكون رافعة هامة في الاقتصاد والقطاع في ذات الوقت.
واكد ان الاردن من خلال ما تقدم وبدعم من الإرادة السياسية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله المعظمين، وبدعم تشريعي يستطيع ان يكون دولة محورية دولية ، إلى تقديم نظام نقل نموذجي ذو فاعلية وكفاءة ، يضمن تكامل لأنماط النقل والخدمات واهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الأردنية بحيث يضع في الاعتبار مخططي وصانعي السياسات والقرارات في إعداد الاستراتيجية الوطنية ، الاهداف الشاملة المراد تحقيقها وتوجيه الجهود لتحقيق هذه الاهداف المرجو انجازها.
ولفت ابو عاقولة الى ان الرهان اليوم في رسم استراتيجية هذا القطاع تدعونا إلى معالجة اوجه القصور والضعف في نظام النقل الحالي في الأردن ومعرفة الخطوات الأكثر أهمية في تنفيذ الاستراتيجيات من اجل انشاء بنية تحتية ذات تخطيط جيد بحيث يتم ربط الاهداف الاستراتيجية مع اولويات التنمية الاقتصادية بحيث تعبر عن تطلعات المجتمع وضمان استخدام البيئة والحفاظ على السلامة وجوده الحياة وضمان الاستدامة.

واكد ان نهج كل بلد في اعداد استراتيجية أنظمة النقل ينبغي ان ينطلق من الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وفقا لمستويات التخطيط الوطني والمحلي والدولي لكن لابد من الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة ومن الجهود المبذولة والعمل على توظيفها في بيئة العمل وإعداد وصيانة استراتيجيات نظام النقل ذات فاعلية بحيث تشمل على سياسات التخطيط والاستثمار وسياسات التنظيم والتشغيل والترخيص وسياسات التسعير والضرائب والدعم وخصوصا مبادئ تحديد تخفيف الرسوم والتعرفة الجمركية على منظومة النقل بشكل عام .

وبالنظر إلى أنظمة النقل في الدول المتقدمة فهناك صعوبة باستنساخ استراتيجيات تجارب تلك الدول وتطبيقها في الاردن بشكل مباشر نظرا لتفاوت الظروف الاقتصادية بين الأردن والدول الغنية بمواردها وبالتالي نرى ان هناك اختلاف في بنى وأنظمة النقل ، اذ لا تتوفر لدى الحكومة الأردنية استراتيجية حكومية للنقل متطورة وواضحة قادرة حل المشاكل التي تواجه القطاع ، فيجب ان تتوفر استراتيجية واضحة تتضمن خطط طويلة الأمد تتميز بكفاءتها وفعاليتها بحيث توفر مشاريع للبنية التحتية للنقل بحيث يتم متابعتها ومتابعة الانجاز مع توفير بنك للمعلومات اللازمة للتخطيط الاستراتيجي ويتم اعتماد استراتيجية وتطويرها من قبل وزارة النقل وجميع المؤسسات المرتبطة بها ضمن إطار تشاركي تشاوري مع جميع الشركاء لقطاع النقل العام واصحاب المصالح وخصوصا تشاركية الجهات التخطيطية في وزاره التخطيط والتعاون الدولي وقطاع السياحة والاستعانة بالأوساط الأكاديمية والمجالس الاستشارية من الخبراء والمتخصصين لإعداد خطة شاملة متكاملة لتطوير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائط من اجل انجاح إعداد استراتيجية النقل النموذجي.
وبين ابو عاقولة انه يجب على قطاع النقل الإشراف على تنفيذ استراتيجية وخطط العمل ويتم تقييم الاداء بشكل دوري مع إمكانية فتح نقاش خيارات مشروع استراتيجي النقل مع أصحاب المصلحة لإمكانية الوصول لمعلومات داعمة تساعد على التغذية الراجعة مع توفير إطار لتطوير نظام النقل وفق رؤيه بعيدة المدى وقصيرة والمتوسط المدى مع تخصيص ميزانية وتوزيع الاستثمارات بكفاءة لتحديد اولويات المشاريع وفقا للعائد الاقتصادي مع الغاء المشاريع ذات العائد الاقتصادي المنخفض من خلال نهج التشاركية بين القطاعين العام والخاص مع الاستعانة بمصادر خارجية للتصميم والبناء والإشراف ، كما تتضمن تطوير منظومة النقل مجال النقل البري والبحري والجوي والسككي بحيث يربط بين الموانئ البحرية في العقبة ووصولا لميناء البري في أقصى شمال الاردن وتركيز استراتيجية على تطوير البنيه التحتية واطلاق العديد من مناطق والمنصات اللوجستية وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة وإطلاق مبادرات تعزز الخدمات اللوجستية، والتعاون مع القطاع الخاص من خلال مجالس سلمية وإنشاء إدارة لحل مشاكل المصدرين مع وضع خطط لحماية المنتج الأردني وحماية حقوق المصدرين.

يعاني قطاع النقل بحسب ابو عاقولة من سوء ادارة مرافق المواصلات العامة وعشوائية في توزيع المسارات وعدم وجود مواقف الانتظار عدم وجود نظام يعتمد على حركة ثابتة، وهناك مشاكل تتعلق ايضا بخطوط الملاحية من حيث السرعة وتكلفه الشحن ، ويوجد عدة صعوبات تواجه مسؤولي منظومة النقل وخصوصا عمليات التصدير وهناك عدم المام مسؤولين في الشركات الأردنية المصدرة بقوانين الدول المصدرة اليها وكيفيه استخراج المستندات التي تسهل عمليات تخليص الجمركي للعميل المستورد من تفتيش والشهادات المطلوبة وبالإضافة الى بعض مشاكل الدول المستوردة في تطبيق الاتفاقيات الثنائية لذلك لا بد من تحقيق خدمات أكثر كفاءة مع تبني نظام نقل يحقق انسيابية حركة البضاعة وترسيخ مكانة المملكة الأردنية الهاشمية كمركز لوجستيا عالميا بحيث يتم تعزيز التكامل في منظومة النقل والخدمات وانماط النقل الحديثة التي سوف تسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية كما ستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي وسيحقق الاستثمار في المملكة لموقعها الجغرافي وتطوير البيئة التشغيلية الناظمة من خدمات النقل العام لتقديم خدمات تشجع الاستثمارات.

وقال أبو عاقولة ان التخطيط المستقبلي لمنظومة النقل بوضع استراتيجية واقعية مع إمكانية تطبيقها على أرض الواقع ، بوضع حلول مؤسسية حكومية وإيجاد نقل عام موثوق فيه بحيث يتماشى مع نظام الوقت المحدد كوسيلة يمكن الاعتماد عليها ، ووضع مشاريع سكك حديد وطنية وتوفير موارد كافية لصيانه فعالة للطرق وإمكانية إنشاء صناديق لتمويل إنشاء الطرق وصيانتها من أجل تعزيز الية عمل المركبات العامة وحصر أعدادها وتوزيعها وتحديد خطوط مسارها وايجاد وسائل المواصلات متنوعة ومحددة بنظام توقيت فتره الحركة ومدة الرحلة وأماكن مخصصة وسائل تقنية حديثة باستخدام بطاقات ذكية والوقت بحيث يتم تجهيز بنية تحتية للمسارات مبرمجة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

09:40

أسبوعان يفصلان الأردنيين عن بشائر بئر السرحان

09:30

مصدر: المطاعم تبالغ بارتفاع الكلف للحفاظ على هوامش الربح

09:27

وفيات الاحد 19-6-2022

09:24

رجل ثمل يستدرج طفل مصاب بالتوحد الى منطقة مهجورة ويتحرش به في إربد

09:20

وفاتان و32 اصابة بـ367 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

09:13

نانسي عجرم تسحر جمهورها في حفل الأردن بـ «إطلالة خيالية»

09:10

2,5 مليون دينار لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في عمّان

09:00

بالونات اختبار… أم حل على حساب الأردن؟!

09:00

بعد وضع اللمسات الاخيرة ما قبل التأسيس، البطاينة يخاطب زملاؤه في “إرادة”

08:45

عاجل | نهار السعيدات نقيبا لنقابة المحروقات

08:38

الاردن يحتل المرتبة الثالثة في ترتيب الدول العربية على “مؤشر السلام العالمي” لعام 2022

08:29

توجيه كتاب إلى الخدمة المدنية لاعتبار الصحافة مهنة خطرة

08:19

السجن لشخص وفتاة ابتزا عامل توصيل طلبات في اربد

07:16

عبدالله النفيسي يثير تفاعلا بتصريح عن بدو الجزيرة العربية و”الفلسطيني أوروبي”

23:45

سمفونية حرة

23:18

الفنانة الاردنية رانيا الفهد وشقيقتها الفنانة سهير الفهد تطالبان بتغليظ العقوبات على المتحرشين في الاردن

22:16

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالمملكة – أسماء

20:47

غزة تتحدى الكيان وترسل ردها بعد ساعات من القصف

20:40

النابلسي يلتقي الشعراوي رئيس الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات ووفد الاتحاد المرافق

20:25

افتتاح فعاليات البازار الخامس للخضار والفواكه في إربد

20:23

الجغبير: الوفد الصناعي الأردني بحث المعيقات التي تحول دون انسياب الصادرات الوطنية الى الجزائر

20:17

لا أوكسجين في “البَطين” !!

19:00

زيادين : الحزب الذي لا يطمح بالوصول إلى الحكومة هو ” نادي بلياردو “

18:30

عشائر واهالي شفابدران تطالب بالعودة عن ضم منطقتهم لامانة عمان وتحويلها الى بلدية

17:00

عاجل : ارتفاع أسعار مواد التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة 15%

16:43

أكثر من نصف مليون دينار دفعتها جماهير محمد رمضان على حفله بالعقبة لسماعه يغني لهم : بلالين انتم بلالين

16:10

بحث تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير السياحية

15:42

الروابدة يغادر إلى قطر خلال الأيام المقبلة

15:15

الأردن جاهز لتمرير الغاز المصري المُصدر إلى لبنان من اراضيه

14:39

المياه : ضبط اعتداءات جديدة في الربة والجديدة / محافظة الكرك

14:02

3 أشخاص يحاولون قتل صاحب “خمّارة” في عمّان.. والقضاء يحكم بعقوبة مشددة

13:57

مالية النواب تستهجن تهرب الحكومة وتطالب بزيادة الأجور

13:52

دعماً للمواطنين … الكشف عن موعد الصرف للمنتفعين

13:47

الباس اسوارة لحاضري حفلة محمد رمضان وسترافقهم في حفلة نانسي عجرم

13:39

مشاركة أردنية فاعلة في معرض الجزائر الدولي بحضور 23 شركة صناعية

13:25

الحمايدة والمعايطة نسايب العين الصرايرة طلب والشيخ حماد المعايطة أجاب

13:11

الكركيون عطشى وحكومة الخصاونة اذن من طين وأخرى من عجين

12:47

ليالي مظلمة تمر على مدينة اربد بعد فقدان ثلاثة من ابنائها خلال يومين بحوادث مؤسفة

12:47

مقترحات باستحداث مرصد لمراقبة ارتفاعات أثمان السلع

12:31

رؤية التحديث الإقتصادي غابت الأرقام والمشاريع وحضرت التطلعات والأمنيات

12:26

نقابة المطاعم والحلويات توجه اتهاما جديدا للحكومة

12:05

 أسرة عمان الأهلية تهنىء رئيس وأعضاء مجلس أمنائها الجديد

11:47

حماده: تأجيل أقساط قروض الافراد سينعكس على النشاط التجاري

11:43

” إرادة ” في الكرك

11:24

رئيس هيئة “بدو يربي الهيئة كلها” ومُصر على تعيين مساعداً له من المحاسيب والوزير مطبوخ 

11:15

لا عزاء للسيدات…!

11:00

المعشر يهاجم اتفاقيات ابراهام:This latter argument is so asinine that it needs no debunking

08:50

وزير النقل: الحكومة تحملت في الشتاء.. ولم ترفع الاسعار

وفيات

وفيات الاحد 19-6-2022نعي فاضل: الشاب عهد محمد محمود الحامدالحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة الشاب عهد ملكاوي من مدينة اربدوفيات الجمعة 17-6-2022وفيات الخميس 16-6-2022