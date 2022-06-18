الأردن جاهز لتمرير الغاز المصري المُصدر إلى لبنان من اراضيه

وطنا اليوم_افادة مصادر مطلعة إن خط الغاز العربي المار من العقبة حتى الحدود الأردنية السورية جاهز لبدء تمرير الغاز المُصدر من مصر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان.













حيث أن الأردن جاهز لمرور الغاز المصري من العقبة جنوباً إلى منطقة رحاب في شمالا، وبطول (393) كم ، ومن رحاب ولغاية الحدود الأردنية السورية بطول (30) كم وقطر (36) بوصة.





وما زالت لغاية الأن قيمة الرسوم التي سوف يتقاضاها الأردن لقاء عبور الغاز غير معروفة ، إلا أنه تبين أن الموازنات الخاصة بالمشروع تم الاتفاق عليها مع البنك الدولي الجهة الممولة.





ووفقا لبنود الاتفاق يخطط لبنان للحصول على 60 إلى 65 مليون قدم مكعبة من الغاز المصري يوميًا، لاستخدامها في محطات توليد الكهرباء من خلال خط الغاز العربي المارّ بالأردن وسوريا لتشغيل الكهرباء لمدة تصل إلى 20 ساعة يوميا.







وأعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، أن لبنان ومصر سيوقعان اتفاقا نهائيا لاستيراد الغاز عبر الاردن في 21 حزيران الحالي، بعدما تأخرت لشهور خطة تعد ضرورية لتعزيز إمدادات الكهرباء للاقتصاد اللبناني المتعثر.