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3 أشخاص يحاولون قتل صاحب “خمّارة” في عمّان.. والقضاء يحكم بعقوبة مشددة

منذ 36 ثانية
3 أشخاص يحاولون قتل صاحب “خمّارة” في عمّان.. والقضاء يحكم بعقوبة مشددة

وطنا اليوم_أيدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة الجنايات يقضي بسجن رجلين بالسجن لمدد تتراوح بين 20 و 22 عاما بعد إدانتهما بالسرقة ومحاولة قتل صاحب محل لبيع الخمور في عمان.


وأدانت محكمة الجنايات المتهمين بإطلاق عدة رصاصات على صاحب المحل بعد نهب متجره في جبل تاج في 3 ديسمبر / كانون الأول 2017.


وقالت أوراق المحكمة إن المتهمين، إلى جانب شخص ثالث حوكم في محكمة عسكرية لأنه عسكري، قرروا سرقة المحل في حيهم، وقادوا سيارة مملوكة لأحد المتهمين وأخفوا لوحات الأرقام.


وأضافت أوراق المحكمة: “قادوا السيارة بالقرب من المتجر في وقت متأخر من الليل ورآهم صاحب محل المشروبات الكحولية وانتزع مسدسا مرخصا ووضعه في جيبه”.
ودخل الرجال الثلاثة المحل ولوحوا بأسلحتهم لصاحب المحل وأطلقوا بعض الطلقات على الضحية في الفخذ، بحسب المحكمة.


وطبقاً لوثائق المحكمة، “رد الضحية بإطلاق النار، فأصيب أحد الرجال الثلاثة الذي فوجئ برد صاحب المحل بإطلاق النار عليهم”.


وقفز الثلاثة في السيارة وانطلقوا بسرعة، لكنهم اصطدموا بسيارة أخرى بعد ذلك بوقت قصير، وتمكّن اثنان من المتهمين الثلاثة من الفرار، بينما بقي الثالث المصاب في السيارة، بحسب محاضر المحكمة.
وعندما وصلت الشرطة وجدت مسدسًا غير مرخص مع المتهم المصاب وتم اعتقاله.


وطعن المتهم في الحكم من خلال محاميه بحجة أن الادعاء فشل في تقديم “أدلة قوية” في القضية، كما جادل بأن أحد موكليه “تصرف دفاعًا عن النفس منذ أن أطلق صاحب المحل النار عليه”.
في غضون ذلك، طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات من محكمة التمييز تأييد الحكم.


وقضت محكمة التمييز بأن إجراءات محكمة الجنايات كانت دقيقة وأن المتهمين قد حُكم عليهما بالعقوبة المناسبة، وفق ما علمت صحيفة” أخبار الأردن”الإلكترونية.
وقالت: “تصرف الضحية دفاعا عن النفس بعد أن أطلق المتهمون النار. وكان يقاتل من أجل حياته” .


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